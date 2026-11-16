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نوريس: الفوز ببطولة واحدة لا يعني شيئًا بالنسبة للمستقبل

قال لاندو نوريس إنه أدرك أن "لا شيء يأتي بسهولة"، بعدما فشلت مكلارين في الدفاع عن لقبي السائقين والصانعين خلال موسم 2026.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

تُوّج كيمي أنتونيللي بلقب السائقين خلال موسم 2026، بينما ذهب لقب الصانعين إلى مرسيدس.

ونجح لاندو نوريس، بطل الموسم الماضي، في تحقيق انتصارات في المجر وهولندا وساو باولو. ورغم ذلك، اضطرت مكلارين إلى منافسة ريد بُل، التي خاضت معها صراعًا على المركز الثالث طوال الموسم، في وقت تفوقت فيه مرسيدس وفيراري من ناحية الأداء.

ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى استمرار مكلارين وريد بُل في تطوير سيارتيهما لموسم 2025 لفترة أطول، بهدف الفوز بالبطولتين. في المقابل، أتيحت الفرصة أمام مرسيدس وفيراري لإنهاء مشروعي سيارتيهما السابقتين في وقت مبكر، من أجل التركيز على القوانين التقنية الجذرية التي دخلت حيز التنفيذ في 2026.

وفي تقييمه للموسم، قال نوريس إنه أدرك أن تحقيق أي إنجاز لم يكن أمرًا سهلًا هذا العام. كما شدد السائق البريطاني على أن النجاح الذي تحقق لا يضمن بالضرورة تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

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وقال نوريس: "أكبر درس تعلمته من هذا الموسم هو أن لا شيء يأتي بسهولة".

وأضاف: "شهدنا بالتأكيد صعوبات في إدخال التحديثات هذا الموسم، ورأينا الفرق المنافسة تقدم أداءً أفضل وأكثر ثباتًا، وخصوصًا الفريقين المتصدرين".

وتابع: "لكن الفوز ببطولة واحدة لا يعني شيئًا بالنسبة إلى المستقبل. أي إنه لا يضمن لك تحقيق نجاح أكبر بعد ذلك. ففي كل عام، تبدأ الأمور من جديد تمامًا. ويصبح الجهد والوقت والالتزام الذي يتعين على كل فرد تقديمه أكبر مما كان عليه في العام السابق".

وأكمل: "لذلك، لا شيء يأتي بسهولة. عليك دائمًا مواصلة العمل بجهد أكبر مما تتوقع. لكنني بالتأكيد لا أريد أن تعطي هذه الكلمات انطباعًا بأن الموسم كان سلبيًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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