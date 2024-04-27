نوريس: الفورمولا 1 قد لا تحصل مجدّدًا على سائقٍ مثل ألونسو

جاء تجديد عقد ألونسو مؤخّرًا مع أستون مارتن ليعني مواصلته التسابق حتّى نهاية موسم 2026 على أقلّ تقدير، وسيكون حينها بعمر 45 عامًا.

وسيجعله ذلك السائق الأكبر سنًا الذي يُشارك في البطولة منذ غراهام هيل في 1975.

ويحمل ألونسو بالفعل الرقم القياسي لأكبر عددٍ من السباقات وهو يتّجه لبلوغ عتبة الـ 400 سباقًا ضمن جولة قطر من هذا العام.

ومرّ 23 عامًا منذ تسجيل الإسباني مشاركته الأولى في الفورمولا 1، وسيحتفل بمرور 20 عامًا على أوّل ألقابه، بينما يعود آخر ألقابه العالميّة إلى موسم 2018-2019 من بطولة العالم للتحمّل مع تويوتا.

وسُئل نوريس سائق مكلارين عن طول مسيرة ألونسو ضمن مجريات جائزة الصين الكبرى. وفي حين أنّه أجاب عن سؤال إن كان سيودّ مواصلة التسابق حتّى سنٍ مماثلة، قال نوريس: "أحبّذ أن أكون حذرًا فيما أقوله. أعتقد بأنّ الأمر يتطلّب الكثير من الإصرار والالتزام – لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ يعتقد بأنّ فرناندو يفتقر لذلك بأيّ حالٍ من الأحوال".

وأضاف: "يُظهر ذلك عبر كلّ ما يقوم به في حياته. سواءً كان ذلك على الحلبة أو بعيدًا عنها، في رياضات أخرى أو أيّ شيء".

وأكمل: "لذا يعتمد الأمر على ما تريد فعله. كلّ شخصٍ مختلف. من النادر رؤية شخصٍ يلتزم في أيّ رياضة طوال هكذا مدّة طويلة".

وأردف: "إنّه أحد أكبر المتنافسين في قمّة أيٍ من الرياضات في العالم، وأعتقد بأنّه بالنظر إلى قدرته على فعل ذلك ومواصلته على ذلك المستوى، فإنّنا لن نرى ذلك يتكرّر على الأرجح، في الفورمولا 1".

وواصل شرحه بالقول: "وفي حال حدث ذلك، فسيكون نادرًا جدًا. أكنّ له الكثير من الاحترام على ما يقوم به. ليست لديّ فكرة إن كنت سأواصل التسابق بعد 20 عامًا، وإن كنت لا أزال أتحلى بذات القوّة. لكنّني أعشق الوضع الحالي، وسنرى إن كنت سأواصل".

وكان شارل لوكلير سائق فيراري بجوار نوريس عندما سُئل، حيث قال أصيل موناكو أنّه "من الصعب تخيّل نفسه يُواصل التسابق بعد 15 أو 18 عامًا في الفورمولا 1"، لكنّه قال أنّه "طالما أنّه متحفّزٌ بالكامل فسيُواصل التسابق لأطول وقتٍ ممكن".