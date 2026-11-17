فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

نوريس: الفورمولا 1 تحتاج إلى إطارات أمطار أفضل والقيادة في لاس فيغاس ستكون "مخيفة"

يأمل أبرز سائقي الفورمولا 1 أن تتمكن بيريللي من إدخال تحسينات كبيرة على مجموعتها من إطارات الطقس الماطر.

منشور: 17-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

يأمل بطل العالم لاندو نوريس أن تقدم بيريللي، المزوّد الرسمي للإطارات في الفورمولا 1، إطارات أمطار محسّنة بشكل كبير في موسم 2027، إذ يتوقع أن المجموعة الحالية لن تعمل بالشكل المطلوب على حلبة منخفضة الارتكازيّة مثل لاس فيغاس.

وبعد عطلتَي نهاية أسبوع تأثرتا جزئيًا بالأمطار في ماليزيا وسنغافورة، خاضت سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 أولى حصص التصفيات والسباقات الكبرى الفعلية في ظروف ماطرة خلال جائزة البرازيل الكبرى، حيث وُضعت تركيبتا بيريللي من إطارات الأمطار وإطارات إنترميديت تحت الاختبار في ساو باولو.

واضطر المنظمون إلى إيقاف التصفيات لأكثر من ساعة بسبب تجمع المياه في عدة منعطفات، إذ دفعت مخاطر الانزلاق المائي السائقين إلى استخدام إطارات الأمطار الغزيرة في القسم الأول من التصفيات، قبل الانتقال إلى إطارات إنترميديت.

وانطلق السباق وانتهى باستخدام إطارات إنترميديت، مع فترة جافة في منتصفه، ما بدد المخاوف الأولية بشأن كيفية تعامل الجيل الجديد من سيارات 2026 مع الظروف الماطرة. لكن، ورغم أن جائزة البرازيل قدمت عرضًا ممتعًا، وأن إطارات بيريللي للأمطار أدت عملها إلى حد كبير كما هو متوقع عندما تكون ضمن نطاق التشغيل المناسب، رأى السائقون أن إطارات إنترميديت الأكثر صلابة هذا العام لا تزال بحاجة إلى تحسين أدائها في درجات الحرارة المنخفضة. فقد واجهوا صعوبة في إبقاء سياراتهم على الحلبة في بداية فترات القيادة، وكذلك خلال اللفات المؤدية إلى شبكة الانطلاق.

وبما أن حلبة إنترلاغوس تُعد واحدة من أسهل الحلبات في روزنامة البطولة من حيث إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل المناسب، أعرب عدد من السائقين عن مخاوفهم من أن إطارات بيريللي لن تكون فعالة بما يكفي على الحلبات التي لا توفر الظروف نفسها، مثل حلبة الشوارع في لاس فيغاس التي تستضيف الجولة المقبلة.

ولم تصدر بعد النشرة الرسمية لتوقعات الطقس من الاتحاد الدولي للسيارات، لكن توقعات أخرى تشير إلى احتمال هطول الأمطار بنسبة تتجاوز 50 بالمئة مساء الخميس، خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة، مع ترجيح أن تكون الظروف جافة بعد ذلك.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية بكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيغاس، وافتقار الحلبة إلى منعطفات عالية السرعة تولّد أحمالًا جانبية على الإطارات، قال سائق مكلارين نوريس إن خوض حصة تجارب حرة في ظروف ماطرة سيكون "مخيفًا"، لأن إطارات إنترميديت لا تعمل عندما تكون باردة جدًا.

وقال نوريس، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن تقييمه لأول عطلة نهاية أسبوع ممطرة فعليًا في ظل دورة اللوائح التقنية الحالية: "عندما تبرد الإطارات، يصبح الوضع سيئًا للغاية. خلال اللفات المؤدية إلى شبكة الانطلاق، عندما تصبح الإطارات باردة جدًا، كان الإحساس بها سيئًا للغاية. أما إذا وصلت إلى نطاق التشغيل المناسب، فإن أداءها يكون جيدًا. لذلك، أعتقد أن الأوقات المخيفة ستكون عندما نذهب إلى لاس فيغاس ولا نتمكن من رفع حرارة الإطارات. سنحتاج إلى إطار أفضل بكثير مما لدينا حاليًا، لأن الوضع سيكون سيئًا للغاية".

وأضاف ماكس فيرستابن، الذي حل ثانيًا في البرازيل: "أعتقد أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن نطاق التشغيل المناسب ضيق بعض الشيء. عندما تكون الإطارات ساخنة، يكون أداؤها مقبولًا، لكن عندما تبرد تصبح قاسية جدًا، أشبه بالصخر. وهذا أمر علينا محاولة العمل عليه، من أجل توسيع نطاق التشغيل المناسب لإطارات الأمطار الكاملة وإطارات إنترميديت. أعتقد أن ذلك سيساعد كثيرًا على الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة للإطارات، ومن ثم القدرة على التسابق حتى في ظل هطول أمطار غزيرة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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