نوريس: العودة في مونزا بعد المشاكل "إحدى أفضل تأدياتي في الفورمولا واحد"

بعد عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق التي تعرض لها منافسوه، انطلق نوريس ثالثاً على المسار، لكن آماله بالاستفادة من الهواء النظيف أمامه ذهبت أدراج الرياح بسبب الانطلاقة الضعيفة التي حصلت بعد إعدادات خاطئة كانت خارجة عن سيطرته.

ومن ثم علق نوريس في قطار "دي آر أس" خلف زميله دانيال ريكاردو، لذا قرر أن يطيل فترته الأولى على إطارات "ميديوم".

وهذا ما عمل بشكل مثالي لصالحه ليعود أمام عدة سيارات، قبل أن تتسبب وقفة صيانة بطيئة انتقل خلالها لإطارات "سوفت"، بعودته إلى الزحام مجدداً.

لاحقاً، دخلت سيارة الأمان قبل نهاية السباق ما حرمه الاستفادة من إطارات "سوفت" لينهي السباق سابعاً.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بأنه قام بعمل جيد في التعافي مما حصل معه، ردّ نوريس: "ربما كانت هذه إحدى أفضل تأدياتي في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أمضيت فترة أولى طويلة جداً على المسار، أعتقد أنني دخلت منصة الصيانة في اللفة 35 أو 36".

وتابع: "يمكنني القول بأنها ربما كانت إحدى أفضل تأدياتي في الفورمولا واحد لناحية الصبر وإدارة الأمور من حولي. بالتأكيد كانت التأدية الأفضل لي هذا الموسم، وربما في الفورمولا واحد".

واسترسل: "المركز السابع لا يمنح شعوراً بالإنجاز، لكن هذه هي الحياة. مثل هذه الأمور تحصل، سنتعلم منها ونمضي قدماً".

بالمقابل، أشار نوريس إلى أنه ولولا وقفة الصيانة البطيئة كان ليمتلك فرصة صدّ لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز، اللذين تقدما كذلك بعد عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق.

فقال: "ربما كنت لأنهي خامساً اليوم، لذا أنا محبط بعض الشيء".

وتابع: "كانت الانطلاقة سيئة جداً بسبب إعدادات خاطئة، لم يكن بوسعي القيام بأي شيء. من ثم وقفة صيانة سيئة، والتي كلفتني ربما خسارة المركز لصالح لويس".

واسترسل: "سواء أكان سيتجاوزني لاحقاً أم لا، كل شيء وارد، لكن على الأقل كنت لأمتلك فرصة المنافسة".

واستكمل: "ربما كان بوسعي التمسك بالمركز حتى سيارة الأمان. لذا، كان المركز الخامس ممكناً، لكننا اكتفينا بالسابع".

وكشف نوريس أن فريقه حذّره من إمكانية انطلاقة ضعيفة، لكنه لم يكن قادراً على فعل أي شيء لتغيير الإعدادات قبل انطفاء الأضواء.

فقال: "قالوا لي أن أتوقع أمراً كهذا. بالطبع مع انطفاء الأضواء عليك التصرف بسرعة والتعامل مع الوضع".

واختتم: "تلك مشكلة لم تحصل مطلقاً من قبل وربما لن تتكرر. آمل ذلك!".

يشار إلى أن دانيال ريكاردو زميل نوريس، قد انسحب من السباق كذلك بسبب مشكلة في محرك سيارته.