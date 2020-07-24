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نوريس: العمل على السيارة مع الفريق أفضل من مشاهدة "نتفليكس"

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نوريس: العمل على السيارة مع الفريق أفضل من مشاهدة "نتفليكس"
24-07-2020

قال لاندو نوريس سائق  مكلارين أنه يفضل مساعدة فريقه في تفكيك السيارة بعد سباقات الفورمولا واحد مساء أيام الأحد، على الجلوس في غرفة الفندق ومشاهدة "نتفليكس".

لفت البريطاني الشاب الأنظار إليه في جائزة المجر الكبرى حين شوهد وهو يساعد فريقه على تفكيك السيارة بعد السباق. حيث كشف نوريس أنه يقوم بهذه المساعدة بأكبر قدر ممكن.

فقال ضمن مؤتمر صحفي مع وسائل إعلامية مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا أستمتع بقضاء وقتي مع الميكانيكيين والمهندسين".

وأكمل: "ذلك أمر أقوم به منذ انضمامي إلى مكلارين، أحاول دمج نفسي بأكبر قدر ممكن مع الفريق، العمل مع الميكانيكيين، ومعرفة الجميع بشكل أفضل".

وتابع: "أعتقد أن هذا جزء أساسيّ لمعرفة الفريق وتحسين الجو العام. وأنا أستمتع بذلك. إنها مشاركة ممتعة وأفضل القيام بذلكعلى العودة إلى الفندق والاستلقاء في سريري ومشاهدة ’نتفليكس’. أفضل تفكيك سيارة الفورمولا واحد على ذلك".

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بالمقابل، أشار نوريس إلى أنه يساعد فريقه أيام الأحد بعد السباقات منذ انضمامه إلى مكلارين في 2018، لكن لم يكن أحد خارج الفريق يلاحظ ذلك، ولم يكن يرى ضرورة في الكلام عن الأمر.

فقال: "ذلك أمر أقوم به منذ فترة، لكنني لم أفكر بنشر مثل ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "ذلك أمر أقوم به منذ أيام الكارتينغ. كنا نقوم بذلك على الدوام بعد السباق، ننظف جميع القطع ونفككها. وذلك أمر أستمتع به في الحقيقة".

وأردف: "أحب القيام بذلك منذ أن كنت صغيراً. أنا أقوم بذلك مع الفريق منذ 2018".

وتابع: "ذلك أمر جيد للاندماج مع الفريق. ويجعل من العمل أكثر سهولة".

واختتم: "لم أقم بذلك لأن لدينا روزنامة مضغوطة مع ثلاث جولات متتالية، بل لأنه أمر لطالما كنت أقوم به".

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