نوريس: العمل الجاد والطقس المتقلب عاملان أساسيان في منصة التتويج المفاجئة في إيمولا

بعد بداية ضعيفة لموسم 2022 شهدت تراجع مكلارين على صعيد الوتيرة بشكل كبير في البحرين، تعافى الفريق المتمركز في ووكنيغ على نحوٍ مثير للإعجاب ليقترب من الصدارة مجددًا.

وعلى حلبة إيمولا التي شهدت من قبل أداءه القوي، تمكن نوريس من التأهّل ثالثًا، إذ وبالرُغم من تراجعه إلى المركز الخامس في السباق القصير، لكن وتيرته الثابتة في سباق اليوم منحته منصة التتويج الأولى هذا الموسم.

وأوضح نوريس أن التأهّل أمام سيارة ريد بُل وسيارة فيراري، ومن ثمّ حصد منصة تتويج اليوم لهو أمر لم يكن متوقعًا بالتوجّه إلى السباق.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من إكمال السباق مباشرة خلف ثنائي ريد بُل، قال نوريس: "نعم، بالطبع. كان سباقًا مذهلًا ونهاية أسبوع رائعة لأكون صريحًا".

وأضاف: "أن أتفوق على سيارة ريد بُل وسيارة فيراري لهي نتيجة أفضل بكثير مما كنا نتوقع. لذلك أنا سعيد. الفريق يستحق ذلك. من الموقع الذي كنا فيه في السباق الأول إلى منصة التتويج الآن، أعتقد أنهم جميعًا يستحقون ذلك. عمل كبير من الفريق نهاية هذا الأسبوع".

وبينما ساهم تعرض العديد من سائقي الصدارة للمشاكل - بما فيهم ثنائي فيراي كارلوس ساينز وشارل لوكلير - في حصد نوريس لمنصة التتويج، لكن البريطاني أوضح بأنه ينبغي منح مكلارين الثناء الذي تستحقه لقاء الجهود التي بذلها الفريق لجعل السيارة أكثر تنافسية.

وعند سؤاله عن سبب عودة الفريق إلى أدائه المعهود، قال نوريس: "أعتقد بأن الإجابة المعتادة هي العمل الجاد. هنالك الكثير من الوقت والجهد المبذولين من قبل الجميع في المصنع وهنا".

وأكمل: "مزيج من ذلك ومن الأجواء المتقلبة نهاية هذا الأسبوع. ولذلك تمكنا من الاستفادة من ذلك الوضع أيضاً".