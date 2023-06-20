نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي"
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن عقوبة الثواني الخمس التي تلقاها في سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد، "غير منطقية بالنسبة له".
تمت معاقبة نوريس لإبطائه بشكل كبير خلال فترة سيارة الأمان، بالتالي ترك فارقاً بينه وبين زميله أوسكار بياستري، ما منح مكلارين فرصة كافية لإجراء وقفة صيانة مزدوجة.
وتلقى توريس عقوبة خمس ثوانٍ لما وُصف بأنه "خرق الأخلاق الرياضية"، حيث جاء في بيان الحكام: "أبطأ السائق خلال فترة سيارة الأمان لتفادي تأخير ’وقفة الصيانة المزدوجة’. ونتيجة لذلك قام بتأخير السيارات خلفه".
وتابع البيان: "وفقاً للفقرة 12.2.1آي من اللوائح الرياضية التي تشير إلى أن أي خرق لمبادئ المنافسة العادلة أو أي تصرف غير رياضي أو محاولة للتأثير على نتائج المنافسين بأية طريقة، فإن ذلك يعتبر خرقاً للأخلاق الرياضية".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذه المسألة، أجاب نوريس بأنه لا يدري سبب معاقبته.
فقال: "لم يقل لي الفريق، لذا ليست لدي أية فكرة عن سبب العقوبة".
وتابع: "هناك عقوبات حين تُبطئ أثناء نظام سيارة الأمان الافتراضية. وبالتالي مع عقوبتي اليوم، كان يجب أن أتلقى عقوبات طوال السنوات الثلاث الأخيرة وكذلك غيري من السائقين".
وأكمل: "لكن، لا أعتقد أنني اقترفت أي خطأ".
وبسبب العقوبة تراجع نوريس من المركز التاسع حتى 13 ما أضاع جهوده المتواصلة خلال السباق ومعاركه في مواجهة إستيبان أوكون سائق ألبين وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
وبالرغم من ذلك، يرى نوريس أن السباق كان الأفضل له حتى الآن في موسم 2023، فقال: "كان ذلك أفضل سباقاتي لهذا الموسم. لقد كان سباقاً جيداً".
وأكمل: "خسرت مركزاً لصالح أوسكار لكنني استعدته. جميع تجاوزاتي كانت في المنعطفات الضيقة المتتالية وكنت واثقاً من مكابحي".
واختتم: "الوتيرة كانت جيدة. لم تكن رائعة بل جيدة بما يكفي لصد سيارتي ألفا وألبين مع فرصة منافستهما على الأقل".
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