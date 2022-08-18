نوريس: العقد طويل الأمد مع مكلارين سمح بتوازن أفضل بين الحياة والعمل

صعد نوريس إلى الفورمولا واحد مع مكلارين في 2019، حيث عزّز من موقعه في مركز مستقبل الفريق بفضل تأدياته المثيرة للإعجاب على مدار المواسم الأربعة الماضية.

وحصل السائق البريطاني في بداية هذا العام على عقد جديد طويل الأمد يمتد حتى نهاية موسم 2025، ما أظهر ثقة كبيرة من مكلارين في موهبة نوريس ودوره في مستقبل الفريق.

ويشعر نوريس أن العقد طويل الأمد قد "أزاح بالتأكيد ضغطًا من على كاهله" عبر ضمان "عدم الإفراط في التفكير" حيال مستقبله، إلى جانب منحه "أمرًا يتطلّع إليه" بينما تبني مكلارين منشآتها في ووكينغ.

حيث قال: "ليس الأمر وكأن كل شيء ليس جيدًا الآن، لكن نفق هواء جديد وبعض المشاريع الأخرى التي نعمل عليها مع الفريق، والتي نأمُل أن تمنحنا أداءً أفضل بحلول 2024 و2025، هي أمور أتطلع لها".

وأضاف: "ربما لن نبدأ فجأة بالمنافسة على الفوز، لكنني أرغب الاقتناع بأن تلك الأمور ستساعدنا بالتأكيد من أجل التقدّم في تلك الوجهة".

هذا وقد سبق وتحدث نوريس عن معاناته مع صحته الذهنية في المراحل الأولى من مسيرته في الفورمولا واحد وسط تذبذب ثقته حيال قدرته ومكانه في البطولة.

لكن ومع تواصل نجاحاته على الحلبة، فقد أصبح كذلك أكثر نشاطًا في اهتماماته خارج البطولة، مثل إطلاق علامته كوادرانت للألعاب والملابس.

وأوضح نوريس أن شعوره بالاستقرار في البطولة صنع فارقًا كبيرًا بالتأكيد ليصل لتوازن أفضل بين الحياة والعمل، ليكون سعيدًا على المسار وكذلك خارجه في حياته الشخصية.

فقال: "أشعر الآن براحة أكبر. أشعر أنني أقدم أداءً جيدًا للغاية عندما أحتاج ذلك. أنا مرتاح جدًا على المسار".

وتابع: "لكنني كذلك قادر على عيش حياة جيدة، وبمقدوري الاسترخاء عندما أكون بعيدًا عن الفورمولا واحد، إذ لا أفكر بما يتعين عليّ فعله المرة المقبلة كوني قمت بعمل سيء هنا أو شيء من هذا القبيل، وهو ما كنت عليه قبل بضعة أعوام".

واختتم: "لكنني الآن أشعر بأن مقعدي موجود في الفورمولا واحد، أقوم بكل ما في وسعي وبكفاءة لأقدم أفضل ما لديّ. وفي ذات الوقت بوسعي عيش حياة خارج كل ذلك".