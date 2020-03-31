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نوريس: الرياضات الإلكترونية مجهدة للأعصاب أكثر من الفورمولا واحد

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نوريس: الرياضات الإلكترونية مجهدة للأعصاب أكثر من الفورمولا واحد
31-03-2020

كشف لاندو نوريس سائق فريق مكلارين للفورمولا واحد أنّه يشعر مرارًا بالتوتّر أكثر أثناء تواجده في سباقات المحاكاة بالمقارنة مع ما يُواجهه أثناء قيادة سيارة الفورمولا واحد الفعليّة.

لطالما شارك البريطاني الشاب في سباقات المحاكاة على مرّ الأعوام الماضية، وبات منخرطًا في العديد من سباقات الرياضات الإلكترونيّة في فترة توقّف موسم الفورمولا واحد.

وحقّق نوريس الفوز في الحدث الأوّل من سلسلة "فيلوس برو سيريز" التي يُشارك في إنتاجها قسم الألعاب في شبكتنا" موتورسبورت غيمز" نهاية الأسبوع الماضي في مواجهة ثلّة من المتسابقين المحترفين ونجوم الرياضات الإلكترونيّة.

وبحديثه عن تحضيراته للحدث، كشف نوريس أنّ الافتقار للأدرينالين نتيجة عدم قيادة سيارة فعليّة يتسبّب عادة في التوتّر أكثر ممّا يكون عليه الحال داخل سيارة فورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "أشعر بتوتّرٍ عالٍ في سباقات المحاكاة لسببٍ ما. توتّرٌ أعلى ممّا يكون عليه ضمن حصّة تصفيات حقيقيّة".

وأضاف: "لا أعلم إن كان ذلك بسبب عدم وجود الأدرينالين الناتج عن قيادة سيارة حقيقيّة، أي أنّك تتناسى التوتّر والأعصاب حينها".

وأردف: "أمّا في سباقات المحاكاة فإنّك جالسٌ في مقعد، والوضع هادئ، وأنت تقود فحسب. تُفكّر بعض الأشياء الإضافيّة".

وأكمل: "أحتاج لتهدئة نسفسي قدر الإمكان، أبدأ بالارتعاش وأصبح متوتّرًا جدًا، دائمًا ما أُدمّر لفّات تصفيات بسبب ذلك التوتّر. الأمر الوحيد الذي أقوم به هو نقل دردشة حسابي في تويتش إلى وضع المشتركين فقط كي لا يتكلّموا، لولا ذلك فإنّ تركيزي يتشتّت بمحاولة الإجابة على أسئلتهم".

وشارك نوريس في بثّ خيري الأسبوع الماضي للمساعدة على تمويل الجهود المبذولة لمجابهة فيروس "كوفيد-19"، حيث جمع 12 ألف دولار.

ووعد البريطاني بحلق شعره بالكامل إن نجح في جمع أكثر من 10 آلاف دولار، حيث يتّجه للإيفاء بوعده هذا الأسبوع.

وقال نوريس: "أنت تدفع كلّ هؤلاء المشاهدين للنقر على الأزرار، وأغلبهم مثلك يجلسون في منازلهم".

وأضاف: "حتّى عندما تقود فإنّهم يقولون بأنّك تُمتعهم، وهم يستمتعون بمشاهدتنا نتسابق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ تسابقنا وبثّ ذلك ليس ممتعًا فقط، بل لذلك رسالة أوسع للإبقاء على الناس في منازلهم، ومحاولة جعلهم سعداء بإمضاء الكثير من الوقت في منازلهم أو عدم قيامهم بما يريدونه عادة".

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