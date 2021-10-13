نوريس: الرذاذ "المخيف" صعّب سباق تركيا بشكل كبير

رافقت الظروف الجوية الصعبة جولة تركيا، كما أن المسار لم يجف تماماً طوال السباق، ما صعّب من الوضع على السائقين فيما يتعلق بإدارة الإطارات.

وبالنسبة إلى نوريس، فإن أصعب تحدٍ كان في انخفاض مستويات الرؤية منذ بداية السباق.

فقال: "لم أكن قادراً على الرؤية في لفة الخروج إلى شبكة الانطلاق. كنت خائفاً بالفعل حيال مدى سوء الوضع. لكنني أعتقد أنني في اللفة الأولى تمكنت من بناء فارق وتحكمتُ بالسيارة بشكل جيد منذ ذلك الحين".

وأكمل: "أعتقد أنه وبسبب بقاء المياه لفترة على المسار. من الواضح أنه لم يجف، ولم تدخل المياه في شقوق المسار أو أي شيء من هذا القبيل".

وكانت البطولة قد أوقفت سباق بلجيكا هذا العام بعد ثلاث لفات فقط خلف سيارة الأمان بسبب الظروف الجوية السيئة، والمخاوف من انعدام مستويات الرؤية.

وأوضح نوريس أنّه كان يتوقع هذا الوضع الصعب في تركيا، لكن ما زاد الأمور سوءاً هو اختلاف المياه ببعض الزيوت على المسار ومن ثم تطاير الرذاذ المتسخ والتصاقه بخوذ السائقين.

وحين سُئِل إن كان الوضع في تركيا هو الأسوأ حتى الآن، أجاب نوريس: "أسوأ بعض الشيء نعم. لكن الوضع سيء جداً في مثل هذه الظروف على حلبات أخرى كذلك".

وتابع: "في اللفة الأولى، كان هناك بقع ماء مع زيوت، وليس فقط مياه. ومن ثم باتت الرؤية ضبابية لأن تلك المياه كانت تلتصق بالخوذ".

وبالرغم من مخاوف نوريس حيال الرذاذ، لكن مايكل ماسي لم يكن يعتقد أن الوضع في تركيا أسوأ مما كان في بلجيكا.

فقال: "بعد الكلام مع عدد من السائقين عقب انتهاء السباق، لا أعتقد أن الرذاذ كان أسوأ مما كان عليه في سبا. أنا واثق من هذا".

وتكلم عدد من السائقين حيال الأمر، من بينهم يوكي تسونودا الذي ألقى باللوم على ضعف مستويات الرؤية في انزلاقه الذي حرمه تسجيل النقاط.

فقال: "لم تكن مرآتي واضحة. اعتقدت أن هناك أحداً ما خلفي، لذا ضغطتُ وانزلقت السيارة".

واختتم: "هذا الانزلاق خرّب سباقي. إنه أمر محبط".