نوريس: التفوق على راسل في تصفيات فرنسا "مفاجأة سارة"
اعترف لاندو نوريس أن الفصل بين سيارتي مرسيدس خلال تصفيات جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد مع المركز الخامس كان "مفاجأة سارة".
احتل سائق مكلارين المركز التاسع فقط في التجارب الحرة الثالثة خلف أليكسندر ألبون سائق ويليامز، لذا دخل التصفيات ولم يكن يتوقع نتيجة جيدة.
لكن، وضمن وتيرة مثيرة للإعجاب، أحرز المركز الخامس ليفصل بين سيارتي مرسيدس، أمام راسل وخلف لويس هاميلتون.
حيث قال: "لقد تفاجأت حقاً. بعد الوتيرة في القسم الأول والثاني، لم أتفاجأ كثيراً. لكن لو سألتموني قبل التصفيات لقلت أننا لن نتمكن من منافستهم على الأغلب".
وأكمل: "الأمر يعود لمسألتين: أداء السيارة جيد جداً. لكن كذلك، قدمت لفة جيدة جداً، ويمكن القول أنه ربما كان هناك خطأ واحد فقط فيها، دوران مفرط بعض الشيء للعجلات في المنعطف التاسع".
وأردف: "عدا عن ذلك، كانت لفة قوية للغاية. أعتقد أن هذا ما وضعنا أمام إحدى سيارتي مرسيدس".
لاندو نوريس، مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، يعي نوريس أنه وبالرغم من التفوق على راسل الذي ارتكب خطأ في لفته الأخيرة، إلا أنه خسر في مواجهة هاميلتون.
حيث قال: "أعتقد أننا ما زلنا متأخرين خلف سيارة مرسيدس الأخرى بثلاثة أعشار الثانية، ولم يكن أمامي أي مجال لكسب ثلاثة أعشار الثانية، وذلك يُظهر أنهم ما زالوا متفوقين علينا".
وأكمل: "لكن نجاحنا بإغلاق الفارق بتلك الطريقة، كان مفاجأة سارة بالنسبة لنا".
واختتم: "قدرتنا على مجاراتهم في السباق، تلك مسألة أخرى".
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