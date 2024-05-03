نوريس: التعثّر في التصفيات السريعة كان بسبب "الضغط أكثر من اللازم"
قال لاندو نوريس أن تعثّره بعد هيمنته على التصفيات القصيرة لجائزة ميامي الكبرى ليكمل القسم الحاسم في المركز التاسع كان بسبب "ضغطه أكثر من اللازم" في وقت مبكّر من لفته الأخيرة.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
تصدّر نوريس القسمين الأول والثاني من التصفيات السريعة للسباق القصير في ميامي على متن سيارته مكلارين التي تحمل حزمة تحديثات ضخمة، حيث كان زمنه في القسم الأوسط من التصفيات جيدًا كفاية ليتفوق به على ماكس فيرستابن الذي تصدّر التصفيات في نهاية المطاف.
لكن نوريس خسر 0.8 ثانية لصالح ريد بُل في المقطع الأول في القسم الحاسم من التصفيات، والتي اعتمد السائقون فيها إطارات سوفت بعدما استخدموا إطارات هارد في القسمين الأول والثاني.
وقد شهدت لفة نوريس في القسم الثالث معاناته من انزلاقات على المنغطات الأربعة الأولى والمنعطف السابع، ليكمل التصفيات بفارق 0.831 ثانية عن فيرستابن.
وعند سؤاله عما سار على نحوٍ خاطئ في التصفيات، قال نوريس: "فقط ضغطت أكثر من اللازم، الأمر بهذه البساطة".
وأضاف: "السيارة كانت جيدة للغاية. وضع سخيف بصراحة، بضعة أخطاء في المنعطف الأول وتعثّر بعد ذلك".
وتابع: "أمر مؤسف، حيث قام الفريق بعمل رائع، والتحديثات تعمل بشكل جيد. انا سعيد بكل شيء، ولكن ليس بهذه اللفة".
هذا ويأمُل نوريس أن يعوّض المراكز منطلقًا من المركز التاسع في السباق القصير، حيث أن وتيرته كانت جيدة للغاية خلال التجارب الحرة.
فقال: "وتيرتنا كانت من بين الأسرع، ما يجعل هذه التصفيات محبطة، لكنني سأبذل أقصى ما لدي في السباق".
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