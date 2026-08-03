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نوريس: التركيز الوحيد في الفورمولا 1 هو "زيادة الإيرادات"

وجّه لاندو نوريس سائق مكلارين، انتقادات حادة للطريقة التي يدير بها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وإدارة ليبرتي ميديا بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

يرى لاندو نوريس أن الفورمولا 1 أصبحت تُدار حاليًا بدافع الاهتمامات التجارية أكثر من التركيز على تطوير الرياضة نفسها.

حيث قال البريطاني الشاب: "من المحزن حقًا أن تُدار الفورمولا 1 الآن لأسباب تجارية فقط، وأن يتم وضع هدف جعل الرياضة بأفضل صورة ممكنة في المرتبة الثانية".

وأضاف: "يفكر الجميع فقط في كيفية تحقيق المزيد من الأموال كشركة". 

وأكمل: "لكن لا تنبغي إدارة الفورمولا 1 بهذه الطريقة. فالمنظمة الرياضية لا يجب أن تُدار بهذه العقلية".

كما انتقد نوريس الدافع وراء اللوائح التقنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسم 2026، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات جاءت بهدف جذب مصنعين جدد إلى البطولة.

حيث قال: "يريد الجميع تحقيق المال. ولهذا اضطررنا إلى إجراء كل هذه التغييرات من أجل جذب آودي ومصنعين آخرين إلى الفورمولا 1".

وأضاف: "لا ينبغي أن تكون الأمور بهذه الطريقة، لكن للأسف هذا هو الأسلوب الذي تعمل به الشركات".

كما أشار سائق مكلارين إلى أن آراء السائقين لا تحظى بالاهتمام الكافي في عمليات اتخاذ القرار".

ليكمل: "يجب أن يكون للسائقين الكلمة الأقوى. وأنا لا أقول ذلك بدافع الأنانية. نحن نملك أفضل منظور حول الطريقة التي يجب أن تكون عليها السباقات". 

وأردف: "مع ذلك، فإن تأثيرنا في عمليات اتخاذ القرار يكاد يكون معدومًا".

واختتم متهكمًا: "لكن يبدو أن إشراك أودي ومصنعين آخرين في الرياضة يُعتبر أكثر أهمية من ضمان رضا السائقين".

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