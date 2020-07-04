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نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

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نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020
من قبل:
, محرر
04-07-2020

أبدى نوريس سعادته بنتيجة تصفيات سباق النمسا الذي سينطلق فيه من المركز الرابع لصالح مكلارين، حيث قال بأنّ تلك أفضل بداية ممكنة يستهل بها فريقه نهاية الأسبوع على حلبة ريد بُل رينغ.

سينطلق نوريس في سباق النمسا الافتتاحي لهذا الموسم من على صف الانطلاق الثاني بجوار ماكس فيرشتابن، وذلك بعدما واصلت مرسيدس هيمنتها على مجريات نهاية الأسبوع بحجزها صف الانطلاق الأوّل مع فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون على الترتيب.

وقد سجّل سائق مكلارين زمنًا أبطأ بـ 0.687 ثانية عن الصدارة، في حين سينطلق زميله كارلوس ساينز من المركز الثامن بفارق 1.032 ثانية عن زمن بوتاس.

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وتعقيبًا على تلك النتيجة قال نوريس عقب التصفيات: "كانت لدينا توقعاتنا للموقع الذي أردنا التواجد فيه، كما أن ريسينغ بوينت كانت سريعة للغاية، لكن وعندما اعتمدنا كمية وقود أقل في التصفيات، اقتربنا كثيرًا منهم. أمامنا عطلتا نهاية أسبوع هنا، حيث آمُل أن نتمكّن من تكرار ذلك".

وأضاف: "كانت ريسينع بوينت أسرع بكل تأكيد يوم أمس، لكنني راض بهذه النتيجة الآن. وتيرة فيراري كذلك كانت قوية جدًا، حتى لو لم يظهر ذلك خلال التصفيات".

في المقابل، أشار نوريس إلى تقارب مستوى المنافسة بين بقية الفرق بخلاف مرسيدس.

فقال: "مرسيدس كانت بعيدة في الأمام خلال القسم الأول من التصفيات، لكنّ المراكز من الثالث إلى الـ 11 فصلها فقط عُشرين من الثانية، إذ من الرائع رؤية ذلك التقارب".

واختتم: "إنّها أفضل بداية ممكنة بالنسبة لنا لنهاية الأسبوع، لكنّ السباق سيكون قصّة أخرى".

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الكاتب أحمد مجدي

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