نوريس: الارتدادات في سيارة مكلارين دليل أن التحديثات تعمل

اختبر نوريس بعض القطع الانسيابية الجديدة في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية، بينما استعمل زميله دانيال ريكاردو تلك القطع طوال اليوم، ما سمح للفريق بإجراء مقارنة مباشرة مع البيانات من التجارب الحرة الأولى.

واعترف نوريس أنه استغرق بعض الوقت للاعتياد على التغييرات في السيارة ما بين الحصتين.

فقال: "لا أعتقد أننا نتوقع الكثير منها. نتوقع خطوة صغيرة. ما زلنا في مراحل مبكرة والشعور مختلف خلف المقود، بعض الأمور باتت أفضل قليلاً وبعضها يحتاج للتحسين".

وأكمل: "أعتقد أن دانيال استعملها في التجارب الحرة الأولى كذلك. بالتالي فهمها بشكل أفضل بعض الشيء. ما زال عليّ فهم بعض الأمور في السيارة لأنها باتت مختلفة قليلاً".

وحين سُئِل إن كان يعني بأن السيارة باتت أصعب في القيادة، شدد نوريس على أنّ التغييرات ليس سلبية بالضرورة.

فقال: "إنها مختلفة. لن أقول أنها باتت أصعب. بل الشعور مختلف خلف المقود، السيارة أكثر حساسية مما اعتدت عليه".

وأردف: "بالتالي، ليست مسألة تحديثات جيدة أو سيئة. بل في أن إيجاد حدود السيارة القصوى بات مختلفاً في المنعطفات. بالتالي عليك التأقلم".

واسترسل: "أعتقد أنني أحاول جهدي لفهم كل ذلك بالمقارنة مع دانيال، لكن في الوقت نفسه، كان من الجيد الحصول على بيانات للمقارنة".

من جهة أخرى، شدد نوريس على أنه ليس قلقاً من مشكلة الارتدادات في السيارة.

فقال: "شعرتُ بأنها كانت ملحوظة. كذلك كان الحال في بعض السباقات السابقة مثل سيلفرستون، لذا لست متفاجئاً. ليس ذلك أمراً صادماً، آمل أن يكون ذلك إيجابياً، لأنه وإن كان بوسعنا تحسين السيارة، فإن ذلك يتسبب بحصول الارتدادات".

وأردف: "فيما عدا ريد بُل، يبدو أن فيراري ومرسيدس تعرضتا لها كذلك، ومن الواضح أنهم أسرع منا بشكل كبير. لذا ربما توصلت ريد بُل للحل المثالي".

واختتم: "لكنني أعتقد بأننا نحاول تحسين السيارة وفي بعض الحالات تحصل هذه الظاهرة وربما ليست أمراً سيئاً. بل قد تعني في بعض الحالات أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

أما ريكاردو فأشار إلى وجود تقدم في الحصة الثانية، لكن مع الحاجة للمزيد من الوقت لاستخلاص أفضل ما يمكن.