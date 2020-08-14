نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

تأجّلت جائزة إسبانيا الكبرى من موعدها التقليديّ في مايو إلى أغسطس بسبب أزمة الوباء العالميّة، لتُقام بذلك في الفترة الأعلى حرارة في العام بأكمله في كتالونيا.

وتجهيزًا لمواجهة الحرةرا لإضافيّة وحقيقة اعتبار سيارات الفورمولا واحد لموسم 2020 الأسرع في التاريخ، اتّبعت بيريللي مقاربة متحفظّة على صعيد تركيبات إطاراته عبر جلب الثلاث الأكثر قساوة.

ويرى نوريس أنّ تركيبة "سي1" الأكثر قساوة تُعدّ قاسية جدًا وبالكاد استخدمها السائقون خلال التجارب الحرّة يوم الجمعة.

وقال حيال ذلك: "قمامة. شعرت كما لو أنّني تمتّعت بتماسكٍ أفضل على إطارات الأمطار بالمقارنة معها. لا أعلم سبب ذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع كان مماثلًا للجميع. في كلّ مرّة تواجد فيها أحدهم على إطارات هارد فقد كان أداؤه سيّئًا على المسار ومن ثمّ عند انتقاله إلى إطارات ميديوم أو سوفت فأداؤه يتحسّن بشكلٍ كبير. لا أعتقد بأنّ الأمر يقتصر علينا".

وأكمل: "التوازن جيّدٌ على إطارات سوفت وميديوم، لكن حالما تنتقل إلى إطارات هارد فإنّه يُصبح مروّعًا. لكن هكذا تسير الأمور".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا فهم ما نريد القيام به على صعيد خطّتنا للغد والسباق، لكن ستكون الأمور حماسيّة.

بدوره حبّذ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل لو أن تكون الإطارات ألين قليلًا، لكنّه قال بأنّ الوضع كان مقبولًا، بالرغم من أنّ درجات الحرارة العالية كانت تعني أنّ أيّة معارف كسبها الفريق من التجارب الشتويّة لم تعد مفيدة الآن.

وقال الهولندي: "الحرارة عالية جدًا الآن، لذا مهما كان الذي تعلّمته في التجارب الشتويّة فإنّ ذلك لا يعني شيئًا الآن. نحن نستخدم التركيبات الأكثر قساوة. لا بأس، يُمكن إدارة الوضع. وددت لو كانت الإطارات ألين قليلًا".

لكنّ فيرشتابن استبعد في المقابل تكراره لاستراتيجيّته من الأسبوع الماضي عبر التأهّل على الإطارات القاسية في برشلونة.

وقال: "التركيبات الحاليّة قاسية جدًا لدرجة لا أعتقد فيها بأنّنا سنحظى بتصفيات مماثلة للسباق الثاني في سيلفرستون".

وأكمل: "لكنّه كان يومًا إيجابيًا. خاصة على صعيد اللفّات الطويلة، فقد بدت السيارة رائعة. كان ذلك مهمًا".