نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

شهدت تصفيات سنغافورة منافسات حماسية وبعض الدراما، لكن الواضح أن الهيمنة كانت لـ مكلارين ومع نوريس بالتحديد الذي واصل فرض هيمنته على حلبة مارينا باي.

حيث سجّل الزمن الأسرع متفوقاً على فيرستابن الذي قام بعمل ممتاز لوضع سيارة ريد بُل بالمركز الثاني، وكذلك لويس هاميلتون الذي اعتصر كامل قدرات سيارة مرسيدس لينهي التصفيات ثالثاً.

فيراري كانت الخاسر الأكبر، إذ تعرض كارلوس ساينز لحادثة في القسم الثالث من التصفيات وسينطلق عاشراً (مع الانتظار لمعرفة حالة علبة التروس)، أما زميله لوكلير فقد شُطب زمن لفته السريعة ليتأهل تاسعاً.

مجريات الحصة

القسم الأول

مع خروج السائقين توالياً إلى القسم الأول على إطارات سوفت، تصدر لاندو نوريس على متن مكلارين أسرع الأزمنة المبدئية متفوقاً بفارق 0.172 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري، وزميله أوسكار بياستري ومن ثم كارلوس ساينز على متن فيراري.

لكن ماكس فيرستابن نجح بوضع سيارته ريد بُل بالمركز الثاني المؤقت خلف نوريس وأمام لوكلير، قبل أن ينجح أصيل موناكو باستعادة موقعه الثاني خلف نوريس مجدداً لكن بفارق 0.062 ثانية.

بينما سُمع لويس هاميلتون وهو يشتكي من انزلاق سيارته.

حالة المسار بدأت بالتحسن بشكل ملحوظ نسبياً في الدقائق الأخيرة حيث قفز أليكسندر ألبون على متن ويليامز للمركز الأول المؤقت، لكن سرعان ما ردّ نوريس بقوة مع لفة ممتازة بدقيقة و30.002 ثانية وبفارق أكثر من 6 أعشار الثانية.

ومع إكمال زميله بياستري للفته السريعة، تقدم للمركز الثاني خلف زميله بفارق 0.256 ثانية. لكن الأزمنة واصلت التحسّن، حيث انتزع فيرستابن المركز الثاني فاصلاً سيارتي مكلارين.

مجدداً سُمع جورج راسل (الذي كان بالمركز 13 خلف شارل لوكلير) وهو يتذمر بشدة من تأدية الإطارات، بينما نجح زميله لويس هاميلتون بتسجيل رابع أسرع الأزمنة خلف بياستري.

الخارجون من القسم الأول هم: دانيال ريكاردو (آربي)، لانس سترول (أستون مارتن)، بييرغاسلي (ألبين) وسائقا ساوبر.

القسم الثاني: فشل بيريز بالتأهل

بيريز كان أول من سجل لفة سريعة في القسم الثاني قبل أن يتفوق عليه زميله فيرستابن (الذي شطبت لفته بسبب خروجه عن حدود المسار)، لكن مع إكمال نوريس للفته السريعة قفز إلى الصدارة مع دقيقة و30.007 ثانية.

ومع إكمال بقية السائقين للفاتهم، تقدم لوكلير للمركز الثاني أمام بياستري ونيكو هلكنبرغ (هاس) ومن ثم يوكي تسونودا (آربي)، أمام كارلوس ساينز بالمركز السادس وبيريز بالسابع.

المفاجأة كانت مع انتزاع لويس هاميلتون للمركز الأول أمام نوريس بفارق 0.078 ثانية، وتقدم زميله راسل للمركز الثالث.

لفة فيرستابن الثانية - بالتزامن مع تحسّن المسار - كانت صاروخية انتزع فيها المركز الأول من هاميلتون مع دقيقة و29.680 ثانية.

إلا أن السائقين عادوا جميعاً للحلبة مع إطارات جديدة - ماعدا سيارتي مرسيدس - حيث تقدم بياستري للمركز الأول أمام فيرستابن بفارق 0.040 ثانية، بينما حسّن لوكلير من زمنه نحو الثالث أمام هاميلتون ونوريس.

لكن الخسارة الأكبر كانت مع بيريز الذي فشل بالتأهل واكتفى بالمركز 13، خلف سيارتي ويليامز: ألبين وفرانكو كولابينتو (الفارق بينهما لم يتجاوز 0.007 ثانية فقط)، ماغنوسن وأوكون.

القسم الثالث: حادثة ساينز والعلم الأحمر

لم يكد يبدأ القسم الثالث حتى تعرض كارلوس ساينز لحادثة أدت لتضرر سيارته فيراري في المنعطف 19، حيث ارتطم بالحائط، وتم رفع العلم الأحمر وإيقاف الحصة.

ومع استئناف الحصة، لم يتبقَ إلا دقيقتان فقط حتى النهاية، وبدا أن البعض قد يضطر لتجاوز السيارات أمامه في لفة الخروج.

واشتعلت معركة محمومة بين سيارتي مكلارين وصولاً لخط النهاية، كانت الغلبة فيها لـ نوريس وبفارق أكثر من 4 أعشار الثانية أمام بياستري مع دقيقة و29.525 ثانية.

ومع انتظار بقية السائقين لإكمال لفاتهم، سجّل هاميلتون لفة ممتازة وضعت سيارته مرسيدس بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن وأمام زميله راسل.

لتنتهي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن وسائقي مرسيدس: هاميلتون وراسل ومن ثم بياستري.

هلكنبرغ وضع هاس بالمركز السادس أمام سيارة أستون مارتن بقيادة ألونسو ويوكي تسونودا (آربي) الذي قام بعمل جيد للغاية بإيصال السيارة للقسم الثالث، بينما شُطبت لفة لوكلير بعد خروجه عن المسار ليتأهل تاسعاً أمام زميله ساينز الذي تعرض لحادثة.

التصفيات