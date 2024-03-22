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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى
تقرير التجارب

نوريس الأسرع على متن مكلارين في التجارب الحرة الأولى لجولة أستراليا 

سجل لاندو نوريس سائق مكلارين الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، بينما تعرض أليكسندر ألبون سائق ويليامز لحادثة كبيرة أدت لرفع العلم الأحمر.

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لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

مارك ساتون/ صور لات

كان فرناندو ألونسو أول الخارجين إلى الحصة مع معدات انسيابية كبيرة على سيارته أستون مارتن لقياس تأدية السيارة وبشكل خاص الجانح الأمامي الجديد، لكن جورج راسل كان أول من سجل زمناً سريعاً على متن مرسيدس بدقيقة و30.214 ثانية.

لكن ذلك كان زمناً بعيداً للغاية عن التواقيت السريعة حيث سرعان ما بات البريطاني في القسم الأخير للترتيب، فقد اشتكى مع زميله لويس هاميلتون من مشاكل في دواسات المكابح.

وتغير المركز الأول عدة مرات طوال الثلث الأول للحصة، بينما كان ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز، وشارل لوكلير، الوحيدين الذين استعملوا إطارات سوفت، بينما كان البقية على ميديوم.

وتبادل بيريز ولوكلير أسرع الأزمنة، ونجح لوكلير باستعمال أول مجموعة سوفت له لتسجيل دقيقة و19.110 ثانية بحلول الربع ساعة الأولى قبل أن يتفوق عليه فيرستابن بدقيقة و18.670 ثانية.

في هذه الفترة، خسر يوكي تسونودا سائق آر.بي السيطرة على القسم الخلفي لسيارته ليخرج إلى المنطقة الحصوية ومن ثم يعود إلى المرآب.

وقبل انتصاف الحصة، تقدم نوريس للمقدمة على إطارات سوفت سي5، والتي لم يستعملها تقريباً الكثير من الفرق خلال تجارب البحرين الشتوية، ليسجل دقيقة و18.564 ثانية.

ومع الدخول في النصف الثاني للحصة، اقترب أغلب السائقين الذين استعملوا سوفت من سائقي المقدمة.

من بينهم لانس سترول سائق أستون مارتن الذي تقدم على فيرستابن ومن ثم تسونودا بدوره كذلك على سوفت.

ومع الدخول في الثلث الأخير للحصة، سجل لوكلير أفضل أزمنته الشخصية مع المجموعة الثانية لإطارات سوفت بفارق 0.035 ثانية فقط خلف نوريس، قبل أن تتوقف الحصة بسبب حادثة ألبون الكبيرة.

فقد خسر سائق ويليامز السيطرة على سيارته ليخرج على الحفف الجانبية للمنعطف السابع، ويتجه بسرعة صوب الحائط قبل أن ترتد سيارته على المسار لترتطم بالحائط الآخر ويتحطم كلا جانبيها.

وهذا ما أدى لتناثر الحطام على المسار ولم يتم استئناف الحصة إلا مع تبقي 9 دقائق فقط. وتم نقل ألبون بسرعة بالسيارة الطبية لكنه قال بأنه "بخير".

توجهت السيارات لطلعة أخيرة على المسار حيث بقي أغلبها على إطارات سوفت مستعملة وواجه السائقون صعوبات في تحمية الإطارات ضمن ظروف ملبورن الباردة نسبياً.

وأدى ذلك لخسارة السيطرة على السيارات ومواجهة صعوبات في القيادة، وهذا ما عانى سائقون مثل هاميلتون، فيرستابن وبيريز.

وكان لدى فيرستابن وقت لتسجيل لفة سريعة أخيرة، وضعته بالمركز الثاني خلف نوريس وبفارق 0.018 ثانية.

راسل، أنهى الحصة ثالثاً أمام لوكلير، تسونودا، بيريز، سترول وكارلوس ساينز ومن ثم هاميلتون، الذي نجح بإكمال لفة سريعة على إطارات سوفت قبل نهاية الحصة.

أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي يشارك ضمن جولة بلاده، وكذلك دانيال ريكاردو سائق آربي أحرزا المركزين 10 و11 على التوالي،  بينما أنهى ألونسو الحصة بالمركز 18، بعد إضاعة أغلب القسم الأوسط من عمر الحصة بسبب تبديل أرضية سيارته.

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التجارب الحرة الأولى:

1
 - 
4
1
 - 
2
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 23

1:18.564

241.851
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 19

+0.018

1:18.582

0.018 241.795
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 21

+0.033

1:18.597

0.015 241.749
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+0.035

1:18.599

0.002 241.743
5 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 26

+0.057

1:18.621

0.022 241.675
6 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 23

+0.078

1:18.642

0.021 241.611
7 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.103

1:18.667

0.025 241.534
8 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 23

+0.122

1:18.686

0.019 241.476
9 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 20

+0.207

1:18.771

0.085 241.215
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 25

+0.354

1:18.918

0.147 240.766
11 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 25

+0.710

1:19.274

0.356 239.685
12 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 11

+0.879

1:19.443

0.169 239.175
13 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 21

+0.925

1:19.489

0.046 239.036
14 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 22

+0.955

1:19.519

0.030 238.946
15 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 25

+0.997

1:19.561

0.042 238.820
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 21

+1.040

1:19.604

0.043 238.691
17 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 25

+1.058

1:19.622

0.018 238.637
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 16

+1.152

1:19.716

0.094 238.356
19 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 23

+1.425

1:19.989

0.273 237.542
20 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 21

+1.450

1:20.014

0.025 237.468
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