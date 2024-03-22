نوريس الأسرع على متن مكلارين في التجارب الحرة الأولى لجولة أستراليا 

كان فرناندو ألونسو أول الخارجين إلى الحصة مع معدات انسيابية كبيرة على سيارته أستون مارتن لقياس تأدية السيارة وبشكل خاص الجانح الأمامي الجديد، لكن جورج راسل كان أول من سجل زمناً سريعاً على متن مرسيدس بدقيقة و30.214 ثانية.

لكن ذلك كان زمناً بعيداً للغاية عن التواقيت السريعة حيث سرعان ما بات البريطاني في القسم الأخير للترتيب، فقد اشتكى مع زميله لويس هاميلتون من مشاكل في دواسات المكابح.

وتغير المركز الأول عدة مرات طوال الثلث الأول للحصة، بينما كان ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز، وشارل لوكلير، الوحيدين الذين استعملوا إطارات سوفت، بينما كان البقية على ميديوم.

وتبادل بيريز ولوكلير أسرع الأزمنة، ونجح لوكلير باستعمال أول مجموعة سوفت له لتسجيل دقيقة و19.110 ثانية بحلول الربع ساعة الأولى قبل أن يتفوق عليه فيرستابن بدقيقة و18.670 ثانية.

في هذه الفترة، خسر يوكي تسونودا سائق آر.بي السيطرة على القسم الخلفي لسيارته ليخرج إلى المنطقة الحصوية ومن ثم يعود إلى المرآب.

وقبل انتصاف الحصة، تقدم نوريس للمقدمة على إطارات سوفت سي5، والتي لم يستعملها تقريباً الكثير من الفرق خلال تجارب البحرين الشتوية، ليسجل دقيقة و18.564 ثانية.

ومع الدخول في النصف الثاني للحصة، اقترب أغلب السائقين الذين استعملوا سوفت من سائقي المقدمة.

من بينهم لانس سترول سائق أستون مارتن الذي تقدم على فيرستابن ومن ثم تسونودا بدوره كذلك على سوفت.

ومع الدخول في الثلث الأخير للحصة، سجل لوكلير أفضل أزمنته الشخصية مع المجموعة الثانية لإطارات سوفت بفارق 0.035 ثانية فقط خلف نوريس، قبل أن تتوقف الحصة بسبب حادثة ألبون الكبيرة.

فقد خسر سائق ويليامز السيطرة على سيارته ليخرج على الحفف الجانبية للمنعطف السابع، ويتجه بسرعة صوب الحائط قبل أن ترتد سيارته على المسار لترتطم بالحائط الآخر ويتحطم كلا جانبيها.

وهذا ما أدى لتناثر الحطام على المسار ولم يتم استئناف الحصة إلا مع تبقي 9 دقائق فقط. وتم نقل ألبون بسرعة بالسيارة الطبية لكنه قال بأنه "بخير".

توجهت السيارات لطلعة أخيرة على المسار حيث بقي أغلبها على إطارات سوفت مستعملة وواجه السائقون صعوبات في تحمية الإطارات ضمن ظروف ملبورن الباردة نسبياً.

وأدى ذلك لخسارة السيطرة على السيارات ومواجهة صعوبات في القيادة، وهذا ما عانى سائقون مثل هاميلتون، فيرستابن وبيريز.

وكان لدى فيرستابن وقت لتسجيل لفة سريعة أخيرة، وضعته بالمركز الثاني خلف نوريس وبفارق 0.018 ثانية.

راسل، أنهى الحصة ثالثاً أمام لوكلير، تسونودا، بيريز، سترول وكارلوس ساينز ومن ثم هاميلتون، الذي نجح بإكمال لفة سريعة على إطارات سوفت قبل نهاية الحصة.

أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي يشارك ضمن جولة بلاده، وكذلك دانيال ريكاردو سائق آربي أحرزا المركزين 10 و11 على التوالي، بينما أنهى ألونسو الحصة بالمركز 18، بعد إضاعة أغلب القسم الأوسط من عمر الحصة بسبب تبديل أرضية سيارته.

التجارب الحرة الأولى: