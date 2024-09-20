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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

سجل لاندو نوريس على متن مكلارين الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة سنغافورة الكبرى في الفورمولا واحد متفوقاً على سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

كانت التجارب الحرة الثانية هادئة نسبياً دون مشاكل أو حوادث حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة حيث تعرض جورج راسل سائق مرسيدس لحادثة ارتطم خلالها بالجدار.

وأنهت الفرق برامجها المقررة، حيث بدا من الواضح أن مكلارين وفيراري سريعتان مجدداً، رغم أن أوسكار بياستري كان أقل ارتياحاً على متن السيارة من زميله لاندو نوريس.

وكان من المثير للغاية تواجد سيارتي آربي بالمركزين الرابع والسادس مع يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو حيث فصل بياستري بينهما.

وانتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

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مجريات الحصة

بدأت فرق المقدمة الحصة على إطارات ميديوم، بعكس ريد بُل التي اختارت هارد وكذلك لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتصدرت فيراري أسرع الأزمنة مبكراً قبل أن يتقدم أليكسندر ألبون على متن ويليامز للمركز الأول المؤقت بعد مرور ربع ساعة وأمام يوكي تسونودا سائق آربي على إطارات هارد بالمركز الثاني المؤقت.

ورغم تقدم جورج راسل للمركز الثاني لاحقاً، عادت فيراري للصدارة مع سائقيها، شارل لوكلير وكارلوس ساينز بفارق 0.265 ثانية بينهما مع انقضاء عشرين دقيقة من عمر الحصة.

وقرب انتصاف الحصة، كان ألبون أول المنتقلين لإطارات سوفت وقفز بعدها إلى الصدارة المؤقتة أمام سيارتي فيراري.

لكن المراكز سرعان ما تقلبت مع انتقال بقية السائقين إلى إطارات سوفت، وكان من الملاحظ أن نوريس أكثر ارتياحاً على السيارة من زميله بياستري.

حيث تصدّر نوريس أسرع الأزمنة مع دقيقة و30.727 ثانية بينما لم  تفلح محاولة لوكلير بإزاحته عن الصدارة ليحتل المركز الثاني خلفه بفارق 0.087 ثانية وأمام زميله كارلوس ساينز بأكثر من نصف ثانية.

وضع مرسيدس في هذه الحصة كان أفضل قليلاً من التجارب الحرة الأولى، حيث تواجد جورج راسل بالمركز السابع المؤقت أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

بينما كان لويس هاميلتون بالمركز 11 مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة، حيث سُمع وهو يشتكي من السيارة عبر اللاسلكي.

إلا أن الحصة لم تنتهِ على أكمل وجه مع مرسيدس، حيث تعرض راسل لحادثة حطّم فيها الجانح الأمامي للسيارة قبل دقيقتين من النهاية، لكنه نجح بالتراجع والعودة بها للمرآب.

وهكذا انتهت التجارب الحرة الثانية مع نوريس أولاً أمام سائقي مكلارين لوكلير وساينز، بينما حقق تسونودا المركز الرابع متقدماً على بياستري وزميله دانيال ريكاردو.

راسل عاد بالسيارة للمرآب بالمركز السابع أمام سيرجيو بيريز، أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ الذين أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن ماكس فيرستابن أنهى بالمركز 15.

التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 27

1:30.727

   196.016
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 28

+0.058

1:30.785

 0.058 195.891
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 27

+0.629

1:31.356

 0.571 194.667
4 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 28

+0.741

1:31.468

 0.112 194.428
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 27

+0.747

1:31.474

 0.006 194.415
6 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 26

+0.751

1:31.478

 0.004 194.407
7 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 25

+0.761

1:31.488

 0.010 194.386
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 25

+0.871

1:31.598

 0.110 194.152
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 26

+0.923

1:31.650

 0.052 194.042
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 26

+0.940

1:31.667

 0.017 194.006
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