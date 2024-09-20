نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

كانت التجارب الحرة الثانية هادئة نسبياً دون مشاكل أو حوادث حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة حيث تعرض جورج راسل سائق مرسيدس لحادثة ارتطم خلالها بالجدار.

وأنهت الفرق برامجها المقررة، حيث بدا من الواضح أن مكلارين وفيراري سريعتان مجدداً، رغم أن أوسكار بياستري كان أقل ارتياحاً على متن السيارة من زميله لاندو نوريس.

وكان من المثير للغاية تواجد سيارتي آربي بالمركزين الرابع والسادس مع يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو حيث فصل بياستري بينهما.

وانتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

بدأت فرق المقدمة الحصة على إطارات ميديوم، بعكس ريد بُل التي اختارت هارد وكذلك لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتصدرت فيراري أسرع الأزمنة مبكراً قبل أن يتقدم أليكسندر ألبون على متن ويليامز للمركز الأول المؤقت بعد مرور ربع ساعة وأمام يوكي تسونودا سائق آربي على إطارات هارد بالمركز الثاني المؤقت.

ورغم تقدم جورج راسل للمركز الثاني لاحقاً، عادت فيراري للصدارة مع سائقيها، شارل لوكلير وكارلوس ساينز بفارق 0.265 ثانية بينهما مع انقضاء عشرين دقيقة من عمر الحصة.

وقرب انتصاف الحصة، كان ألبون أول المنتقلين لإطارات سوفت وقفز بعدها إلى الصدارة المؤقتة أمام سيارتي فيراري.

لكن المراكز سرعان ما تقلبت مع انتقال بقية السائقين إلى إطارات سوفت، وكان من الملاحظ أن نوريس أكثر ارتياحاً على السيارة من زميله بياستري.

حيث تصدّر نوريس أسرع الأزمنة مع دقيقة و30.727 ثانية بينما لم تفلح محاولة لوكلير بإزاحته عن الصدارة ليحتل المركز الثاني خلفه بفارق 0.087 ثانية وأمام زميله كارلوس ساينز بأكثر من نصف ثانية.

وضع مرسيدس في هذه الحصة كان أفضل قليلاً من التجارب الحرة الأولى، حيث تواجد جورج راسل بالمركز السابع المؤقت أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

بينما كان لويس هاميلتون بالمركز 11 مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة، حيث سُمع وهو يشتكي من السيارة عبر اللاسلكي.

إلا أن الحصة لم تنتهِ على أكمل وجه مع مرسيدس، حيث تعرض راسل لحادثة حطّم فيها الجانح الأمامي للسيارة قبل دقيقتين من النهاية، لكنه نجح بالتراجع والعودة بها للمرآب.

وهكذا انتهت التجارب الحرة الثانية مع نوريس أولاً أمام سائقي مكلارين لوكلير وساينز، بينما حقق تسونودا المركز الرابع متقدماً على بياستري وزميله دانيال ريكاردو.

راسل عاد بالسيارة للمرآب بالمركز السابع أمام سيرجيو بيريز، أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ الذين أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن ماكس فيرستابن أنهى بالمركز 15.

التجارب الحرة الثانية