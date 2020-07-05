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نوريس اعتقد بأنّه "أضاع" فرصة منصّة التتويج

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نوريس اعتقد بأنّه "أضاع" فرصة منصّة التتويج
من قبل:
05-07-2020

قال لاندو نوريس سائق مكلارين بأنّه اعتقد بأنّه "أضاع" فرصة تحقيق منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد خلال "بعض اللحظات" من جائزة النمسا الكبرى الفوضويّة.

بانطلاقه من المركز الثالث على إثر عقوبة لويس هاميلتون، تراجع نوريس إلى المركز الخامس في اللفّات الافتتاحيّة من الجولة الأولى من موسم 2020.

لكنّ عقوبة 5 ثوانٍ متأخّرة لاحتكاك هاميلتون بأليكسندر ألبون، وعقوبة مماثلة لسيرجيو بيريز لإفراطه في السرعة في خطّ الحظائر، سمحت لنوريس بالعودة إلى دائرة المنافسة على منصّة التتويج في المراحل الأخيرة.

وسمح له تجاوزٌ عدائيٌ على سائق ريسينغ بوينت عند المنعطف الثالث بالحصول على بعض الهواء النقيّ، وهو ما استغلّه لتسجيل أسرع لفّة في السباق في اللفّة الختاميّة ليُنهي السباق على بُعد 4.8 ثانية عن هاميلتون عند خطّ النهاية، وهو ما منحه منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد بفارق عُشرين من الثانية بعد تطبيق العقوبة.

وبتعليقه على السباق، قال نوريس: "أعجز عن التعبير. أعتقد بأنّ هناك بعض المراحل التي اعتقدت فيها بأنّني ضيّعت فرصي قليلًا".

وأضاف: "تراجعت إلى المركز الخامس مع بقاء بعض اللفّات على النهاية. كاد أن يتجاوزني كارلوس في مرحلة ما".

وأكمل: "لكنّني لم أستسلم، وتمكّنت من تجاوز بيريز وانتهى بي المطاف على منصّة التتويج".

وأردف: "كان سباقًا طويلًا، لكنّني واصلت بذل أقصى ما في وسعي. حظيت ببعض اللفّات الأخيرة الرائعة لمحاولة الضغط بأقصى ما في وسعي. أنا سعيدٌ وفخورٌ للغاية".

ثمّ تابع: "بالنظر إلى الموقع الذي كنّا فيه قبل بضعة أعوام، أعتقد بأنّ هذا إنجازٌ جيّد، لذا أنا فخورٌ بأن أكون جزءًا منه".

وقال نوريس بأنّه كان يعي تلقّي بيريز للعقوبة، لكنّه لم يكن يعلم بعقوبة هاميلتون حينها، وكان تجاوزه العدائيّ على سيارة ريسينغ بوينت يعود إلى محاولته تفادي خطر السيارات القادمة من الخلف.

وقال: "علمت عندما تجاوزت بيريز أنّه تلقّى عقوبة 5 ثوانٍ. لكن لم أعلم المزيد. بدوت أنّني أعاني على الدوام عندما أكون قريبًا من السيارات الأخرى أمامي وعندما يكون الآخرون خلفي".

وأضاف: "لم أكن على علمٍ بعقوبة لويس حينها، لكن كان عليّ محاولة تجاوز بيريز. ومن ثمّ جاءت عقوبة لويس، وعلمت بأنّ عليّ الضغط".

وقال أندرياس سيدل مدير الفريق أن "لا شيء أفضل" من نتيجة نوريس للفريق لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي شهدت تخلّي مجموعة مكلارين عن 1200 موظّف.

وقال الألماني لقناة "سكاي سبورتس اف1": "من الواضح أنّني فخورٌ بأن أكون جزءًا من هذا الفريق".

وأضاف: "لا شيء أفضل من هذه النتيجة للفريق بأكمله، خاصة بعد هذه الفترة الصعبة، أعتقد بأنّ المركزين الثالث والخامس يُمثّلان نتيجة مذهلة للفريق بأكمله".

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الكاتب مروان الوافي

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