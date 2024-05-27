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فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

نوريس: استعادة ساينز لمركزه بعد العلم الأحمر في موناكو "محبطة وغير منصفة"

قال لاندو نوريس أنه شعر "بالإحباط وعدم الإنصاف" من استعادة كارلوس ساينز لمركز انطلاقه الأصلي على إعادة انطلاقة سباق موناكو بسبب قوانين العلم الأحمر.

كارلوس ساينز، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تعرض ساينز في البداية لانثقاب على إطاره بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري عند المنعطف الأول، قبل أن تتوقف سيارته على المسار وبدا بأنه قد انسحب من السباق عند منطقة الكازينو.

لكن الحادثة العنيفة التي جمعت سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وثنائي هاس استدعت رفع العلم الأحمر بعد ذلك بلحظات، والذي منح طوق النجاة لساينز.

إذ وفقًا للقوانين الرياضية للفورمولا 1، فإن ترتيب إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر "يُحسب من آخر نقطة من الممكن خلالها تحديد مركز كل السيارات. حيث يتم السماح لكل هذه السيارات حينها باستكمال الحصة أو السباق".

وفي حين مرّت معظم السيارات من خلال مقطع التوقيت الأول بالتوجه إلى منعطف ميرابو قبل رفع العلم الأحمر، فإن سيارة ساوبر المتأخرة التي يقودها غوانيو جو لم تفعل ذلك – وعليه حددت فيا بأن الترتيب على خط سيارة الأمان الثاني يجب استخدامه في إعادة الانطلاقة.

وذلك كان يعني بأن ساينز سيتقدم من آخر الترتيب لينطلق من مركزه الثالث في إعادة الانطلاقة، وهو ما ترجمه بسهولة بعد ذلك إلى منصة تتويج خلف زميله شارل لوكلير وأوسكار بياستري زميل نوريس.

وبالنسبة لنوريس، فقد كان متواجدًا في المركز الثالث قبل رفع العلم الأحمر، حيث شعر باستياء من رؤية ساينز يستعيد مركزه الثالث.

فقال: "لا أعتقد بأن ما حدث كان منصفًا، لكنني متأكد أنه ربما كانت هنالك لحظات في الماضي استفدت فيها من أمر كهذا".

وأضاف: "لكن عندما تفكر في الأمر بتجرّد، فإنه محبط وغير منصف، لأن من يرتكب خطأ وبسبب عدد السيارات أو القوانين أو أي شيء، لم يعبر الخط قبل رفع العلم الأحمر، إلى آخر هذا الكلام، يكون بوسعه تعويض ذلك الخطأ ويحصل على توقف مجاني. إنه أمر غير منصف".

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