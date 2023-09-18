نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

أكمل نوريس السباق ثانياً خلف كارلوس ساينز سائق فيراري، بعد لفات ختامية حماسية للغاية نظراً لامتلاك سيارتي مرسيدس وتيرة سريعة جداً على إطارات ميديوم الجديدة خلف سيارة مكلارين.

وضمن محاولاته الدفاع ضد هجمات راسل في اللفة الأخيرة، لمس نوريس الحائط بسيارته لكنه تمكن من المواصلة دون مشاكل، أما راسل فاحتكّ بنفس الطريقة لكن انتهى به المطاف في الحائط وخارج مراكز النقاط بعد أن كان يحتل المركز الثالث.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، شرح نوريس قائلاً: "لقد ارتطمت بنفس الحائط في اللفة الأخيرة، وفي نفس المكان. أعتقد أنه قلّدني لكن الأمور سارت بشكل سيء معه".

وأكمل: "لذا أنا متعاطف معه. لقد قاتل للغاية ضمن سباق صعب".

وكان نوريس خلف راسل بالمركز الثالث قبل أن تقرر مرسيدس إدخال سائقيها ونقلهما لإطارات ميديوم جديدة أثناء فترة سيارة الأمان الافتراضية.

نتيجة لذلك كانت سيارة راسل الأسرع بالفعل، وبدأ بالتجاوز والاقتراب من نوريس بشكل كبير.

لكن استراتيجية ساينز الذي كان في المقدمة تمثلت بمنح نوريس "دي آر أس" كي يصدّ هجمات راسل، وبالتالي يحافظ على مركزه ويُبقي خطر مرسيدس بعيداً عن ساينز.

حيث قال نوريس: "لقد كان كارلوس كريماً جداً بمنحي ’دي آر أس’. ذلك ما ساعدني، وساعده كذلك. كان سباقاً صعباً".

وأكمل: "كنا نعلم أننا في موقع صعب حالما دخلت سيارتا مرسيدس لتبديل الإطارات، خاصة مع وجود عدد قليل فقط من السيارات أمامهما لتجاوزها".

واختتم: "لكنني نجحت بتحقيق المركز الثاني على منصة التتويج، وصد الهجوم. قمنا بكل ما يلزم وأكثر. وأنا مسرور جداً".