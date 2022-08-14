نوريس احتاج للتأقلم مع سيارة مكلارين "التي لم تكن مناسبة له مطلقًا"

قاد نوريس جهود مكلارين حتّى الآن هذا الموسم، مُحقّقًا 76 نقطة من نقاط الفريق الـ 95 ومُحقّقًا أفضل نتيجة له عن طريق المركز الثالث في إيمولا في أبريل.

في المقابل فشل زميله دانيال ريكاردو في مجاراته، وهو ما دفع مكلارين للتحرّك للتعاقد مع أوسكار بياستري لتعويضه بدءًا من موسم 2023.

وكانت معاناة ريكاردو مع سيارة مكلارين الحاليّة واضحة للغاية، لكنّ نوريس واجه بعض الصعوبة في التأقلم معها في بعض الأحيان هو الآخر، وهو ما أجبره على تعديل أسلوب قيادته.

"لا أعتقد بأنّه يُمكنكم القول بأنّ السيارة مُصمّمة حولي بشكلٍ ما" قال نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ أُجري قبيل العطلة الصيفيّة.

وأضاف: "بناءً على ما أريده من السيارة، فقد كان ذلك مُعاكسًا لما حصلت عليه! سأقول بأنّ السيارة التي لديّ الآن لا تتماشى مطلقًا مع أسلوب قيادتي، وهي غير مناسبة جدًا".

وأكمل: "ليس هذا بالأمر السيّئ، هكذا هو الوضع، وعليك التأقلم معه. لهذا السبب أشعر بأنّني قمت بعملٍ جيّدٍ هذا العام، وتأقلمت مع سيارة مختلفة عمّا أريده".

وأردف: "هذا أحد التحسينات التي حقّقتها على مدار الأعوام القليلة الأخيرة".

ويرتبط نوريس بعقدٍ مع مكلارين حتّى نهاية 2025 بعد تجديده لعقده مع الفريق مطلع هذا العام.

وقال نوريس أنّه يعمل ليتمتّع "بصوتٍ أكبر" للمساعدة على إظهار "ما يُمكن التطلّع إليه للمستقبل وما يريده من السيارة في المستقبل" داخل الفريق.

وقال البريطاني: "أقدّم رأيي وأقول ما أشعر بأنّه سيُساعدني على أن أكون أسرع في السيارة. يكون ذلك مختلفًا عمّا لدى دانيال أحيانًا. لكنّنا متقاربان على صعيد حزمتينا بشكلٍ عام وما نحتاج لتحسينه".

وأكمل: "لديّ صوتٌ أكبر الآن بالتأكيد. لا أريد التحدّث كثيرًا لأنّ لكلٍ عمله والجميع محترفٌ في عمله".

وأردف: "أعبّر عن رأيي قليلًا، ولا أكترث لخسارة ذلك. أتحدّث أكثر قليلًا والتحلّي بالثقة في ذلك أمرٌ إيجابي".