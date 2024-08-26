نوريس اتّخذ قرار السعي وراء أسرع لفّة بشكلٍ فردي كون مكلارين كانت لترفض

جاء قرار لاندو نوريس للسعي وراء نقطة أسرع لفّة في اللفّة الختاميّة من عمر سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 على نحو فردي، حيث لم تكن مكلارين تعلم بخطّته.

سيطر البريطاني على مجريات سباق زاندفورت بعد تعافيه من انطلاقته الضعيفة.

وتقدّم الهولندي على المتصدّر المبكّر ماكس فيرستابن وتمكّن من الابتعاد بأريحيّة ليُحقّق ثاني أكبر فارق فوزٍ في هذا الموسم.

لكنّ حجم أفضليّته، خاصة مع مدى قوّة الإمكانيّات التي بدت سيارة "ام.سي.ال38" تتمتّع بها في جعبتها، اتّضح فقط في اللفّة الأخيرة عندما أطلق نوريس العنان لها ليُسجّل أسرع لفّة بالرغم من تواجده على إطارات "هارد" بعمر فاق الـ 40 لفّة.

وأشار هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل بعد السباق إلى أسرع لفّة لنوريس على وجه الخصوص معتبرًا إيّاها علامة تحذيرٍ لفريقه، كونه لا يرى أيّ طريقة كان بوسع أيٍ من سائقَيه تحقيق زمنٍ قريبٍ من ذلك.

وقال ماركو لقناة "سيرفوس تي في": "بشكلٍ عام، كانت مكلارين متفوّقة بشكلٍ واضح، وتأكّد ذلك عبر أسرع لفّة من دون نظام دي آر اس في اللفّة الأخيرة، بـ 1:13.8 دقيقة".

وأضاف: "يُمكننا فقط أن نحلم بزمن مثل ذلك. أمامنا الكثير من العمل للقيام به، لأنّ هذه الصدارة بـ 70 أو 72 نقطة غير كافية مع تبقي تسعة سباقات على النهاية".

وجاءت تلك النقطة الإضافيّة لتسمح لنوريس بتقليص الفارق بينه وبين فيرستابن من 78 إلى 70 نقطة.

لكنّ مكلارين كشفت بعد جائزة هولندا الكبرى أنّ قرار السعي وراء أسرع لفّة لم يكن قرارها، بل كانت تحبّذ عدم المجازفة وتأمين الفوز، لكنّ نوريس كان من اختار فعل ذلك.

وبحديثه بعد فوزه، قال نوريس أنّ سيارته مكلارين بدت كما لو أنّها تُصبح أفضل فأفضل مع تقدّم السباق في ظلّ تراجع فيرستابن إلى الخلف.

وقال: "أعتقد بأنّني توقّعت أن يبدأ ماكس بالضغط وبناء فارقٍ مبكّرًا من اللفّة السادسة أو السابعة. لكنّه لم يفعل".

وأضاف: "لذا منذ تلك النقطة علمت أنّنا ضمن معركة جيّدة. بدا أنّه يُواصل التراجع، بينما كانت وتيرتي تُصبح أفضل فأفضل".

وأكمل: "إنّه شعورٌ جيّدٌ داخل السيارة، خاصة عندما تجاوزته. كان شعوري بالارتياح يزداد، وكان بوسعي الضغط، وحصلت على الهواء النظيف أمامي، ذلك أمرٌ رائعٌ دائمًا".