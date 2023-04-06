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نوريس: إطارات بيريللي "السيئة جداً" لا ترقى لمعايير الفورمولا واحد

وصف لاندو نوريس سائق مكلارين إطارات بيريللي الحالية في الفورمولا واحد بأنها "سيئة جداً" وأنها لا ترقى لمعايير قمة رياضة السيارات، بعد فوضى إعادة الانطلاقة التي حصلت خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى.

خلدون يونس
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نوريس: إطارات بيريللي "السيئة جداً" لا ترقى لمعايير الفورمولا واحد

تم رفع العلم الأحمر للمرة الثانية في سباق ملبورن بعد ارتطام سيارته هاس بالحاجز، بالتالي انتقلت السيارات لاستعمال إطارات سوفت جديدة خلال التوقف، من أجل الانطلاقة الثالثة في اللفة 56 من أصل 58.

لكن سرعان ما توقف السباق بسبب الفوضى التي حصلت ضمن المنعطف الأول، حيث ارتطم كارلوس ساينز بسيارة فرناندو ألونسو، بينما اصطدمت سيارتا ألبين ببعضهما البعض، علاوة على اصطدام لوغان سارجانت بسيارة نيك دي فريز.

وأشار نوريس إطارات بيريللي بأنها المسبب الأساسي في تلك الحوادث، مؤكداً أنه "لا يمكن للكلمات وصف سوء مستويات التماسك".

وأوضح البريطاني الذي أنهى سباقه سادساً، بأن الحكام الذين يتخذون القرارات "لا يعلمون ما يجري خلف مقود السيارة".

فقال: "إطارات سوفت على حرارة 65 درجة، ولا أجد كلمات لوصف سوء مستويات التماسك على المسار".

وأكمل: "المشكلة ليست في الحرارة. لكن في الإطارات التي لا تعمل على هذا المسار مع درجة الحرارة هذه، لا يمكنني وصف مقدار سوء الوضع برمّته".

وتابع: "لهذا السبب تجدون الجميع يتعرضون لقفل الإطارات خلال الكبح.. التماسك غير موجود نهائياً، بالتالي عليك الكبح مبكراً ما يتسبب بفوضى عارمة".

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ويرى نوريس أن إطارات بيريللي الحالية لا ترقى لمعايير الفورمولا واحد، واصفاً إياها "بالسيئة جداً".

فقال: "لو حصلنا على بعض التماسك من الإطارات لحصلنا على منافسات جيدة دون الحاجة لتلك الفوضى. فحن نسابق دون تماسك".

واختتم: "نحتاج لإطارات تمنح المزيد من التماسك، لإطارات تستحق التواجد في سيارة الفورمولا واحد ضمن قمة رياضة السيارات".

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