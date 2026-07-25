حسم لاندو نوريس البول بوزيشن لجائزة المجر الكبرى بعدما سجل أسرع زمن في التصفيات. وبعد نهاية الحصة، شدد سائق مكلارين على الأهمية الكبيرة للانطلاق من المركز الأول على حلبة هنغارورينغ، حيث تُعد فرص التجاوز محدودة للغاية.

وأوضح نوريس أن أداء فيراري شكل تحديًا حقيقيًا لفريقه طوال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن مكلارين جنت ثمار التحديثات التي جلبتها إلى السيارة.

وعند تقييمه للقسم الثالث من التصفيات ولفته الحاسمة، أوضح السائق البريطاني إنه دفع بالسيارة إلى أقصى حدودها في اللحظات الأخيرة، قائلًا: "إنه شعور رائع أن أعود إلى القمة".

وأضاف: "كانت فيراري سريعة جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت الفوارق بيننا صغيرة للغاية. ومع ذلك، شعرنا براحة جيدة مع السيارة منذ اللفات الأولى".

وتابع: "من الصعب تحديد مقدار ما أضافته التحديثات الجديدة إلى زمن اللفة، لكنها نجحت بالتأكيد اليوم. شعرت بثقة كبيرة طوال اليوم. وبصراحة، لم تكن لفاتي في القسم الثالث من التصفيات، بما في ذلك الأخيرة، الأفضل في مسيرتي، لذلك كان البول بوزيشن مفاجأة سارة بالنسبة لي".

واختتم: "ضغطت أكثر قليلًا في اللفة الأخيرة، وقد نجح ذلك في بعض المنعطفات ولم ينجح في أخرى، لكننا حققنا هدفنا الرئيسي. أشكر الفريق على العمل الرائع، فلدينا مهمة كبيرة تنتظرنا غدًا".

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