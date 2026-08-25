نوريس: أنا أفضل على الحلبة وخارجها هذا العام مقارنة بموسم تتويجي بلقب الفورمولا 1

يشعر لاندو نوريس بأنه يقدم أداءً أفضل داخل الحلبة وخارجها في بطولة العالم للفورمولا 1 هذا العام مقارنة بموسم 2025 الذي توج خلاله باللقب، وذلك بعد تحقيقه انتصارين متتاليين مع مكلارين.

وحقق بطل العالم الحالي قطب الانطلاق الأول والفوز في آخر جولتين في المجر وزاندفورت، ليمنح دفعة جديدة لدفاعه الصعب عن اللقب، بعدما بدأت مكلارين حقبة اللوائح الجديدة ببطء.

ومع احتلال نوريس المركز الرابع في ترتيب البطولة وتأخره بفارق 83 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، فقد تراجع الحديث حتى الآن عن معركة على اللقب، لكن السائق البريطاني يشعر، من ناحية مستواه الشخصي، بأنه يقدم أداءً أفضل مما كان عليه خلال موسم تتويجه باللقب.

وقال نوريس: "كنت أقود بمستوى عالٍ في النصف الثاني من العام الماضي. من الصعب القول ما إذا كنت أقود حالياً بأعلى مستوى في مسيرتي، لكنني أعتقد أن قيادة السيارة أصعب هذا العام من بعض النواحي".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنكم رؤية ذلك لأن الفوارق بين زملاء الفريق غالباً ما تكون أكبر هذا العام، في رأيي، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. لكنني أعتقد ذلك بالفعل".

وتابع: "أعتقد أنني أصبحت قادراً على فهم المواقف بصورة أفضل، وفهم السيارة بطريقة أفضل. لا تزال السيارة سيئة للغاية من حيث القيادة، لكنني أقوم بعمل أفضل في فهم ذلك، ونقل هذه الملاحظات إلى فريقي، والتوصل إلى الحلول".

وأكمل: "لذلك لا يتعلق الأمر فقط بأنني أقود بشكل أفضل على الحلبة. أنا بالتأكيد أتخلص من نقاط ضعفي على الحلبة، وليست لدي الكثير منها، لكن الأمر يتعلق أيضاً بالطريقة التي أعمل بها خارج الحلبة. وبالنسبة إليّ، فإن الانتقال من الأمس إلى اليوم يمثل مثالاً مثالياً على أن العمل الذي قمنا به خلال الليل غير سباقنا ومنحني فرصة الفوز".

وأضاف: "لذلك فإن العمل الذي نقوم به بعيداً عن الحلبة يمثل بالتأكيد جزءاً كبيراً من ذلك".

وقال نوريس إن العمل الذي قام به الفريق خلال الليل بين السباق القصير والجائزة الكبرى في زاندفورت كان مثالاً جيداً على تطوره خارج الحلبة، بعدما ركز مع مهندسي مكلارين على إيجاد مكاسب في الأداء إثر تراجعه إلى المركز الثالث في السباق القصير يوم السبت.

وعندما سُئل عن المكان الذي يضع فيه فوزه الـ13 في الجائزة الكبرى ضمن انتصاراته، أجاب نوريس: "إنه في مرتبة متقدمة، فقط من ناحية أنه كان فوزاً حققته بعد معركة جيدة من نواحٍ كثيرة. لكن الأهم من ذلك هو التحول الذي حدث من الأمس إلى اليوم".

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل كبيرة أمس. لقد أطفأ ذلك شيئاً من الحماس بداخلي عندما رأيت مدى معاناتنا في السباق القصير. أعلم أنه مجرد سباق قصير، لكن كل نقطة مهمة، ولم تكن لدينا الوتيرة إطلاقاً. لم يكن لدي ذلك الشيء الذي يمنحني الحياة داخل السيارة

وتابع: "عملنا بجد كبير جداً الليلة الماضية. قضيت وقتاً طويلاً مع مهندسيّ لمحاولة فهم ما يمكننا القيام به بشكل أفضل اليوم، وكيفية الضغط أكثر، والحفاظ على الإطارات بصورة أفضل، وكيفية القيام بكل شيء بطريقة أفضل مما فعلته أنا ومما فعله الجميع الآخرون. وأنا أؤمن بالتأكيد بأنني فعلت ذلك اليوم".

واختتم: "لذلك، باستثناء الانطلاقة، كان الأمر أشبه بمزيج من سباقات مختلفة، لأن البداية في المرحلة الأولى كانت سيئة للغاية وذكرتني بما حدث أمس. لكننا ركبنا الإطارات الصلبة، وعادت الأمور إلى الحياة، وبدأ السباق يعود فعلياً إلى صالحي".