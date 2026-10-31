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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

نوريس أمام أنتونيللي بفارق ضئيل في التجارب الحرة الثالثة قبل تصفيات المكسيك

تصدّر بطل العالم الحالي لاندو نوريس التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا على متصدر ترتيب البطولة في حصة متقاربة أُقيمت على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في العاصمة المكسيكية.

خلدون يونس

تم التحرير: 31-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليكس سليتز

تقدم نوريس بفارق 0.001 ثانية فقط على الزمن الأسرع الذي سجله أنتونيللي، في ظل ظهور الفرق الأربعة الكبرى بمستوى متقارب على الحلبة الصعبة الواقعة على ارتفاع شاهق عن مستوى سطح البحر، بينما واجه عدد من سائقي فرق وسط الترتيب مشاكل في وحدات الطاقة.

وشهد القسم الافتتاحي الهادئ ظهور ريو هيراكاوا بشكل متكرر على شاشات البث أثناء قيادته سيارة هاس. وبعد مشاركته في التجارب الحرة الأولى، عاد السائق المدعوم من تويوتا إلى مقعد هاس بديلًا عن إستيبان أوكون خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك. وكان الفريق قد أبعد أوكون عن المشاركة لأسباب لم تتضح بالكامل حتى الآن، بعدما دخل السائق الفرنسي في نقاش حاد مع مهندسة سباقه خلال التجارب الحرة الثانية.

وفي الوقت الذي كان فيه السائق الياباني البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يخوض ظهوره الأول، يعمل على تعزيز ثقته بنفسه على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز الصعبة والزلقة والواقعة على ارتفاع شاهق، تبادل كيمي أنتونيللي، الذي بات مرشحًا بقوة لحسم اللقب، وشارل لوكلير التقدم خلال المراحل الأولى من الحصة، بينما كان جميع السائقين المتنافسين على الصدارة يستخدمون الإطارات المتوسطة.

وبعدما خسر لويس هاميلتون وقتًا ثمينًا على الحلبة خلال التجارب الحرة الثانية بسبب مشكلة في المحرك، برز سائق فيراري قبل الوصول إلى منتصف الحصة بقليل، مسجلًا دقيقة واحدة و18.268 ثانية، ومواصلًا البناء على الأداء الذي قدمته فيراري، بعدما أبدى الفريق رضاه عن التوجه الأولي لإعدادات السيارة يوم الجمعة.

وانتزع لوكلير عُشرًا إضافيًا من الثانية من زمن زميله، قبل أن يتصدر هاميلتون الترتيب بتسجيله دقيقة واحدة و18.162 ثانية، ليقود محاولات استخدام الإطارات المتوسطة التي هيمنت على النصف الأول من الحصة، متقدمًا على لوكلير وأنتونيللي، بينما بدا كل من ريد بُل ومكلارين متأخرًا بخطوة واضحة.

وبعد الانتقال إلى الإطارات اللينة، انتزع بطل العالم الحالي لاندو نوريس الصدارة لفترة وجيزة بزمن بلغ دقيقة واحدة و17.873 ثانية، متقدمًا على زميله أوسكار بياستري وجورج راسل، الذي اشتكى من ضعف التماسك.

ومع فقدان لوكلير السيطرة على سيارته خلال المنعطفات المتعرجة، واضطراره إلى التراجع عن محاولته، قفز أنتونيللي إلى صدارة الترتيب بعدما سجل دقيقة واحدة و17.601 ثانية، لكنه لم يفعل ذلك قبل التعبير عن استيائه من إعاقة ماكس فيرستابن له عند المنعطف الأول.

ثم سجل أنتونيللي الزمن الأسرع في المقطع الأول خلال محاولته السريعة التالية، لكنه لم يتمكن في نهاية المطاف من تحسين زمنه. وفتح ذلك الباب أمام نوريس لانتزاع الصدارة منه بفارق 0.001 ثانية فقط، والتوجه إلى التصفيات بعدما سجل أسرع زمن في عطلة نهاية الأسبوع حتى الآن.

وتمكن لوكلير من تحقيق تحسن متأخر بعدما سجل زمنًا سريعًا في المقطع الأول، لكنه بقي في المركز الثالث متأخرًا بفارق 0.117 ثانية، وتبعه بياستري بفارق ضئيل. أما فيرستابن، فاحتل المركز الخامس متأخرًا بفارق 0.351 ثانية، بعدما عانى من مشاكل في المكابح، ما يمهد لتصفيات أخرى متقاربة بين الفرق الأربعة الكبرى في موسم 2026.

وأدى أداء غير منتظم في المقطع الثالث إلى تراجع هاميلتون بفارق تجاوز أربعة أعشار من الثانية إلى المركز السادس، متقدمًا على راسل وحجار، الذي وصف سيارة ريد بُل بأنها "أسوأ سيارة قدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، إنها فظيعة".

وبدا فريق رايسينغ بولز مرة أخرى في موقع جيد للفوز بمعركة أفضل الفرق خارج الأربعة الكبار، بعدما تفوق السائق الناشئ أرفيد ليندبلاد على زميله ليام لاوسون ليحتل المركز التاسع، فيما أكمل الأخير المراكز العشرة الأولى.

وأنهى هيراكاوا الحصة في المركز التاسع عشر، متقدمًا بفارق ضئيل على فالتيري بوتاس سائق كاديلاك. ولم يتمكن غابرييل بورتوليتو سائق أودي من تسجيل أي زمن، بعدما واجه مشكلة في وحدة الطاقة خلال لفته الاستطلاعية، حيث تصاعد الدخان من المحرك الذي كان يصدر أصواتًا غير طبيعية.

كما أخفق بطل المكسيك المحلي سيرجيو بيريز في تسجيل أي زمن، بعدما أعلنت كاديلاك أنها ستضطر إلى إجراء "تغيير احترازي للمحرك" قبل انطلاق التصفيات.

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التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 26

1:17.600

S 199.670 2 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 24

+0.001

1:17.601

0.001 S 199.667 3 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 21

+0.117

1:17.717

0.116 S 199.369 4 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 20

+0.195

1:17.795

0.078 S 199.169 5 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 21

+0.351

1:17.951

0.156 S 198.771 6 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 18

+0.469

1:18.069

0.118 S 198.470 7 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 27

+0.507

1:18.107

0.038 S 198.374 8 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 19

+0.509

1:18.109

0.002 S 198.368 9 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 28

+0.513

1:18.113

0.004 S 198.358 10 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 29

+0.537

1:18.137

0.024 S 198.297 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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