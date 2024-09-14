نوريس: "أفضّل لو كنت مكان فيرستابن" ضمن معركة اللقب

لم يحرز فيرستابن الفوز في آخر ستة سباقات بسبب مشاكل في سيارته ريد بُل بالإضافة إلى تقدم المنافسين الملحوظ.

ويعتبر نوريس أقرب ملاحقي الهولندي بطل العالم، حيث تقلص الفارق بينهما إلى 62 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وفي مونزا، ظهرت نقاط ضعف سيارة ريد بُل بشكل واضح، وهذا ما أثار الكثير من التكهنات حيال الفرصة الفعلية التي يمتلكها في معركة اللقب.

"بوسع ماكس قول ما يريده" قال نوريس في تصريح لوسائل الإعلام.

وأكمل: "ما زال متصدراً بفارق يقارب 60 نقطة. وليس من السهل تقليص ذلك الفارق في 8 سباقات".

وأردف: "حتى لو فزت في كل سباق، المهمة صعبة جداً. ما زال في موقع أفضل، وأنا أفضّل لو كنت مكانه!".

وتابع: "من المتوقع لفريق ريد بُل حلّ المشاكل والعودة بقوة خلال بضعة سباقات، حالما يفهمون ما الذي يسير بشكل خاطئ".

وكان فيرستابن قد وصف سيارته ريد بُل "بالوحش" غير المروّض، بعد الاكتفاء بالمركز السادس في مونزا.

لكن نوريس يرى أن الهولندي يصاب بالذعر بسرعة.

فقال: "قد يشعر ماكس بهذا الشعور بعد سباق سيء".

وأكمل: "لكنهم لا يخسرون سرعتهم في كل سباق".

واختتم: "ربما كانت إيطاليا أسوأ سباق له. أعتقد أنه يقول ذلك كي يمنح نفسه شعوراً أفضل".