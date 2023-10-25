نوريس: أفضل فرص مكلارين للفوز بأحد السباقات في 2023 "قد ولّت"
يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن أفضل فرص فريقه للفوز بأحد سباقات موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد، قد "ولّت".
تفوق نوريس على شارل لوكلير سائق فيراري مع انطلاقة سباق أوستن الرئيسي. لكن لم يكن نداً لسيارة ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن الذي أحرز الفوز في نهاية المطاف رغم ملاحقة لويس هاميلتون له.
وبعد السباق، تقدم نوريس للمركز الثاني بعد شطب نتيجة هاميلتون (وكذلك لوكلير) بسبب مخالفة القوانين المتعلقة بمعدل تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة.
ورغم أن سائق مكلارين يرى أن السباق كان جيداً للفريق، لكنه يشعر بأن أفضل الفرق بتحقيق فوز لهذا الموسم قد ولّت.
فقال: "هل أعتقد أن أفضل فرصنا قد ولّت؟ نعم! أعتقد أن قطر كانت أفضل فرصة لنا. وقد أضعتها كذلك".
وأكمل: "لا أود القول لا، أو أفقد الأمل. لكن لا أعتقد أن هناك حلبات عالية السرعة أمامنا على شاكلة سوزوكا أو قطر، حيث كنا أقوياء".
وأردف: "لا أعتقد أن الحلبات القادمة تناسبنا بذلك الشكل. أعتقد أن أفضل فرصنا قد تبخرت".
واسترسل: "آمل أن أقدم نتائج جيدة وأعتقد أننا ما زلنا قادرين على تحقيق منصات التتويج لكن المنافسين سريعون للغاية".
وأشار نوريس إلى نقطة ضعف مكلارين، ألا وهي المنعطفات بطيئة السرعة، والتي تتواجد في الحلبات الأربع المتبقية: المكسيك، البرازيل، لاس فيغاس وأبوظبي.
فقال: "نحن سيئون في المنعطفات البطيئة، وأنا لا أستبشر خيراً بالبرازيل".
وأكمل: "أعتقد أننا سنكون سيئين جداً هناك. فيغاس وأبوظبي، سنكون أفضل بعض الشيء".
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