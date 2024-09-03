نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه "لن يتوسّل" كي يصبح السائق الأول في الفريق، لكنه يفضّل لو كان كذلك.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: صور لات
أكمل نوريس سباق مونزا خلف زميله أوسكار بياستري بالمركز الثالث.
ورغم أن نوريس يعتبر أقرب منافسي ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين، لكن مكلارين رفضت الطلب من سائقيها تبديل المراكز في مونزا لمصلحة نوريس.
وشدد نوريس على أن بياستري ساعده على الحلبة، وأضاف: "لم آتِ إلى هنا كي أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ".
وتابع: "هذا ليس سبب تواجدي هنا".
وأردف: "أنا هنا للتسابق. قدم سباقاً أفضل مني، بالتالي أنهيت ثالثاً وهذا الموقع الذي أستحق التواجد فيه".
لكن نوريس اعترف بأنه يفضّل لو كان السائق الأول لدى الفريق، وذلك للحصول على كامل الدعم بهدف خفض الفارق خلف فيرستابن.
فقال: "هذا ليس قراري".
وأكمل: "إنه موقف صعب. لا أحد يودّ ذلك من السائقين. فذلك وضع صعب".
وما زال أمام نوريس 8 سباقات وفارق 62 نقطة لمصلحة فيرستابن، والحدّ الأقصى المتاح من النقاط حتى نهاية الموسم هو 232.
حيث قال: "لن أقول أن الوقت نفد، لكن الجولات تقلّ وما زلت واثقاً من قدرتنا على تحقيق ذلك".
واختتم: "وتيرتنا رائعة. أعتقد أننا كنا قادرين على خفض الفارق، رغم أننا لم نمتلك السيارة الأفضل هذه المرة اليوم (حيث فازت فيراري)".
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