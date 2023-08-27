نوريس: "أسوأ نصف لفة" كان كافياً للتأهل ثانياً في تصفيات هولندا

كان نوريس أفضل البقية خلف فيرستابن، حيث تأهل ثانياً بفارق 0.537 ثانية على حلبة زاندفورت.

وبدا أن البريطاني الشاب قادر على تحدي فيرستابن في لفته السريعة الأخيرة، لكنه خسر وقتاً في القسم الأخير من تلك اللفة، حيث وصفه "بأسوأ نصف لفة".

حيث قال: "النصف الأول للفة كان مذهلاً. لكن النصف الثاني ربما كان أسوأ نصف لفة لي على الإطلاق".

وأكمل: "لذا، كانت ذروة الأداء في القسم الأول منها. كانت تصفيات صعبة لكنني أستمتع حقاً بهذه الظروف".

وأردف: "لطالما استمتعت بمثل هذه الظروف. حيث أقدم أداء جيداً. أنا مسرور بالمركز الثاني".

وحين سُئِل عن سبب معاناته في القسم الأخير للفة، ردّ نوريس: "أداء السائق كان في القمة خلال النصف الأول. الإطارات بقيت جيدة حتى النهاية. لكن ذروة أدائي جاءت مبكرة جداً جداً".

وأكمل: "أمامي بعض العمل. لم أكن مرتاحاً كما يجب. لكنني مسرور بالنتيجة".

ويشعر نوريس بأن المركز الثاني نتيجة جيدة للغاية في تصفيات هولندا، نظراً للهيمنة المذهلة التي يفرضها فيرستابن على متن سيارته ريد بُل.

فقال: "أنا مسرور بالمركز الثاني الذي يعتبر نتيجة جيدة. أعتقد أنه وفي مثل هذه الظروف، تأمل أن يرتكب ماكس خطأ ما لكنه لا يفعل! ذلك محبط بعض الشيء".

واختتم: "لكنني مسرور جداً. قام الفريق بعمل رائع. كانت تصفيات فوضوية، وها نحن نحقق المركز الثاني مجدداً".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت