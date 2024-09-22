نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز
أوضح لاندو نوريس بأنه لم يكن "يضغط أكثر من اللازم بالضرورة" بعدما أفلت من احتكاكين بالجدار من دون أضرار خلال سباقه المهيمن في سنغافورة.
لاندو نوريس، مكلارين متصدرًا أمام ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
قدم سائق مكلارين أداءً بمثابة تصريح علني بسيطرته على الفورمولا 1 ليُلحق الهزيمة بغريمه على اللقب ماكس فيرستابن بفارق تجاوز الـ 20 ثانية على حلبة مارينا باي، متصدرًا جميع لفات السباق منطلقًا من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته.
لكن وخلال السباق، لامس البريطاني الشاب جدار الحلبة بالتوجه إلى المقطع المستقيم عند المنعطف الـ 14، قبل أن يكرر ذلك لاحقًا بحركة متطابقة تقريبًا للحادثة التي أخرجت جورج راسل من سباق العام الماضي بالدخول إلى المنعطف العاشر.
كما خرج نوريس عن المسار عندما اقترب من فرانكو كولابينتو سائق ويليامز المتأخر بلفة في المراحل الختامية من السباق، لكن كان لديه ما يكفي من الفارق ليفلت بهذا الخطأ.
وتعقيبًا على ذلك قال نوريس عقب السباق: "كان سباقًا مدهشًا، اقتربت للغاية من الحوادث بضع مرات ".
وأضاف: "واجهت بضع لحظات في الوسط، لكنني كنت متحكمًا بالوضع. السيارة كانت رائعة كذلك وكان بوسعي الضغط".
وعند سؤاله إذا ما احتاج للضغط بشدة ما تسبب بارتكابه لهذه الأخطاء في ظل سيطرته على السباق، قال نوريس: "ليس الأمر وكأنك تضغط بالضرورة أكثر من اللازم، ولكن قد يكون الوضع أنك مسترخٍ أكثر من اللازم في بعض الأحيان".
وأكمل: "ربما كان الأمر بين الاثنين، لا أعلم ولكن الحلبة مخادعة وصعبة، إذ من السهل أن تغلق المكابح على الإطارات مثلما فعلت. لكنني واصلت الضغط ولم أرغب بأن أتصدر بثانية واحدة فقط أردت أكبر فارق صدارة ممكن".
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