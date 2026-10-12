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نوريس: "أدين للجميع في مكلارين باعتذار" بعد الاصطدام بزميله بياستري

اعترف لاندو نوريس بمسؤوليته عن الاصطدام بزميله في الفريق خلال السباق القصير في سنغافورة، بعدما استعاد توازنه وأنهى سباق الأحد في المركز الرابع.

بنجامين فنيل خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أقر لاندو نوريس بأنه "خذل الفريق" عندما اصطدم بزميله في مكلارين أوسكار بياستري خلال السباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة الفورمولا 1.

وتصادمت سيارتا مكلارين خلال اللفة الأخيرة من السباق المكون من 20 لفة، عندما اندفع نوريس من الجهة الداخلية لبياستري عند المنعطف الخامس، لينتهي الأمر بملامسته الإطار الخلفي الأيمن لسيارة زميله "إم سي إل 40"، ما أدى إلى دوران السيارتين معًا. 

وبدلًا من إنهاء السباق في المركزين الرابع والخامس، تراجع السائق البريطاني إلى المركز الثامن، بينما انسحب السائق الأسترالي من السباق.

ووصف مدير الفريق أندريا ستيلا الحادثة بأنها "غير مقبولة"، وقال أن الفريق سيجري مناقشات لضمان عدم تكرارها.

وعندما سُئل نوريس عما إذا كان يتوقع إجراء مزيد من النقاشات، وكيف سارت الأمور حتى الآن، أجاب: "لا، الأمر واضح ومباشر إلى حد كبير".

"لم يكن ينبغي لي الإقدام على ما فعلته. لم يكن عليّ محاولة ذلك من الأساس، حتى لو كانت المناورة ممكنة. يجب أن أفكر في الفريق الذي أمثله أكثر مما أفكر في نفسي".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"لقد كان ذلك خطأً من جانبي، وقد خذلت الفريق. كما اعتذرت للجميع، فأنا مدين لهم جميعًا باعتذار، وسأقدم أداءً أفضل في المرة المقبلة".

وشكّل ذلك تحولًا ملحوظًا في موقف بطل العالم الحالي مقارنة بتصريحاته الأولية بشأن الحادثة، إذ قال بعد ظهر يوم السبت: "كانت هناك مساحة كبيرة، ولذلك حاولت التجاوز. لدي الحق في القيام بذلك. أما بقية الأمور، فسنراجعها معًا بصفتنا فريقًا".

"أفضل نتيجة كان بإمكاننا تحقيقها" يوم الأحد

استعاد نوريس توازنه بعد انتكاسة السباق القصير، وأنهى سباق الأحد في المركز الرابع، لكنه لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج.

وكان سائق مكلارين يحتل المركز الخامس حتى قرر كيمي أنتونيللي، الذي كان متقدمًا عليه بثماني ثوانٍ، إجراء توقف ثانٍ في منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة التاسعة والثلاثين.

وبذلك، ورث نوريس المركز الرابع، متقدمًا بست ثوانٍ على أنتونيللي، ومتأخرًا بثلاث عشرة ثانية عن لويس هاميلتون، الذي كان يعاني على الإطارات اللينة المستعملة.

وتمكن السائق البالغ من العمر 26 عامًا من اللحاق بسيارة فيراري خلال 11 لفة فقط، لكنه واجه صعوبة في تثبيت محاولة التجاوز، قبل أن يتجاوزه أنتونيللي الذي استعاد سرعته، وذلك قبل أن يجد نوريس أخيرًا طريقة لتجاوز هاميلتون الذي أبدى مقاومة كبيرة.

أنهى نوريس السباق في المركز الرابع، لكن المراحل الأخيرة أظهرت أنه لم يكن قادرًا على مجاراة سرعة سيارة مرسيدس ذات الإطارات الجديدة، إذ عبر خط النهاية متأخرًا عنها بفارق 16 ثانية.

وقال نوريس: "كانت النتيجة أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه اليوم. أعتقد أنني كنت قادرًا على تحقيقها بطريقة أفضل، وأن أقدم على الأقل منافسة قوية أمام كيمي".

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"كنت أنا ولويس نريد بالطبع معرفة من منا سيتأخر أكثر في استخدام المكابح عند المنعطف الأول. لكنه لم يستخدم المكابح أصلًا عند المنعطف الأول، وهذا يعني أنني خرجت عن المسار أيضًا. وكان بإمكاني تقديم منافسة أقوى أمام كيمي في تلك الحالة، وربما المنافسة على مركز في منصة التتويج".

وأضاف: "لذلك، كان بإمكاني تقديم أداء أفضل لتحقيق النتيجة التي حصلنا عليها اليوم، لكنني أعتقد أنه كان سيتجاوزني مهما حدث. كان المركز الرابع أفضل ما يمكننا تحقيقه اليوم، ولذلك أنا سعيد بأنني حققته وأننا حصدنا بعض النقاط الجيدة".

ومع ذلك، لن تحجب هذه النتيجة التراجع الذي شهدته مكلارين في ترتيب القوى. فهذا هو السباق الثالث على التوالي الذي يفشل فيه الفريق في الصعود إلى منصة التتويج، بعدما حقق نوريس انتصارين متتاليين في جائزتي المجر وهولندا الكبرى خلال الصيف.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بتفاؤل أكبر قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، أجاب نوريس بنبرة متشائمة: "لا، ليس حقًا. السيارة ليست سريعة بما يكفي، كما أن قيادتها صعبة للغاية. نحن بعيدون جدًا عن المنافسين، لذا..."

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