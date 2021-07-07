نوريس أدرك في النمسا أنه ليس من المستحيل منافسة ريد بُل ومرسيدس

نافس هاميلتون ونوريس على المركز الثاني خلال المراحل الأولى من سباق النمسا نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعد الحادثة المثيرة للجدل التي جمعت سائق مكلارين وسيرجيو بيريز، والتي خرج فيها الأخير عن المسار إلى المنطقة الحصوية وتلقّى نوريس عقوبة على إثرها.

وبعد أن نجح نوريس في صد هجوم هاميلتون لـ 15 لفة - حيث دافع البريطاني الشاب بقوة أكبر ولوقت أطول مما فعل في مواجهة فالتيري بوتاس وبيريز خلال سباق ستيريا السابق على ذات الحلبة - قال بطل العالم عبر اللاسلكي بعد أن تمكن أخيرًا من التجاوز: "ياله من سائق رائع لاندو".

وقد تمكن نوريس في النهاية من تجاوز هاميلتون عندما تراجعت وتيرة سائق مرسيدس إثر تعرض سيارته لأضرار على قرص المكابح الخلفي الأيسر بعد صعوده العنيف على الحفف الجانبية.

لكن نوريس أكمل السباق ثالثًا خلف بوتاس والفائز ماكس فيرشتابن، حيث تراجع خلف الفنلندي عندما قضى عقوبته خلال وقفة الصيانة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره بالتسابق في مواجهة مرسيدس وريد بُل، إلى جانب ردّة فعله على رسالة هاميلتون عبر اللاسلكي، قال نوريس: "أشكره. لا أعلم ماذا أقول في الحقيقة".

وأضاف: "كانت معركة صعبة، وليست سهلة على الإطلاق. أعتقد بأنه وخلال الطلعة الأولى، كانت سيارتا مرسيدس أسرع مني، وهو ما لم يكن مفاجئًا، أمر متوقّع، لكن أن أتمكن من إبقائهما في الخلف كذلك كما فعلنا، فذلك ما كان مفاجئًا بعض الشيء ولهذه الفترة الطويلة من السباق".

وتابع: "لكن تلك كانت وكأنها المرة الأولى التي أنافس فعلا في مواجهته".

هذا وشرح نوريس كيف أنّ تلك المعركة سمحت له بمراقبة قيادة هاميلتون عن قرب للمرة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد.

فقال: "تحظى بفرصة التعلّم حول أسلوب قيادته وكيف يسابق، إلى جانب التعلّم كذلك من فالتيري ومقاربته للأمور، وعندما يكون هنالك مخاطرة وأمور كهذه".

وأكمل: "وكما أقدّر الكلمات اللطيفة التي قالها بحقي، فلم يكن الوضع وكأنه كان يقود في أفضل حالاته. فقد كانت هنالك أوقات خرج فيها عن المسار عند المنعطف الأول أو ارتكب خطأ عند المنعطف الثالث. فليس الأمر وكأنه من المستحيل منافستهم في الحقيقة".

واختتم: "عندما تكون لديك سيارة تؤدي على نحوٍ جيّد، تدرك حينها أن لديك فرصة في مواجهتهم. ومن الصعب قول ذلك حتى تواجههم بالفعل وتكون سيارتك هناك جنبًا إلى جنب معهم".