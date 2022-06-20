تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا التالي / تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

كشف لاندو نوريس عن شعوره بالإحباط بعد أداء سيء للغاية لسيارته مكلارين في سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد، حيث يشعر بأن الوتيرة القوية التي أظهرتها السيارة سابقاً ليست "حقيقية".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

بعد مشاكل وحدة الطاقة التي تسببت بتأهل نوريس بالمركز 14، تراجع حتى المركز 18 حين تأخرت سيارة بعد أن دخل منصة الصيانة خلف زميله دانيال ريكاردو في السباق.

وتسبب البطء في وقفة صيانة ريكاردو بتأخير نوريس كثيراً، قبل أن يتم وضع إطار خاطئ لسيارته ومن ثم إزالته ووضع الإطار المناسب.

ولم ينجح نوريس بالتعافي إلا للمركز 15، بعد تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ لإسراعه ضمن خط الحظائر.

وأوضح البريطاني بعد السباق أن "كل شيء سار بشكل خاطئ" وأنه "لم تكن هناك إيجابيات كثيرة" في كندا.

فقال: "السيارة ليست جيدة بما يكفي. في بعض الأحيان تكون قوية. كنت متفائلاً بعض الشيء يوم الجمعة وكنا قادرين على تحقيق المزيد اليوم".

وأكمل: "لكن عندما علقت خلف سيارة ويليامز، كانوا سريعين وربما الأسرع على المقاطع المستقيمة، ونحن ربما الأبطأ، ما يجعل التجاوز مستحيلاً ولا يمكننا القيام بأي شيء".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، وصف نوريس السباق "بالصعب" مشيراً إلى رغبته بالذهاب للمنزل مباشرة.

ولم تسجل مكلارين أية نقاطٍ في كندا للمرة الأولى منذ ميامي. ولطالما وجد الفريق نفسه في مقدمة ركب منافسات الوسط، كما كان الحال في أستراليا وإيمولا، لكن كندا كانت مخيبة للآمال.

وأكد نوريس أن السيارة لم تكن قريبة بأي حال من الأحوال، من الأداء المطلوب، مشيراً أن سباقاً كهذا "تذكير جيد بمدى تأخر السيارة".

فقال: "علينا مواصلة العمل بشكل متواصل وتجربة العديد من الأمور".

وأكمل: "في بعض الأحيان يبدو الوضع رائعاً. لكن ذلك ليس وتيرة حقيقية على الإطلاق. لقد حالفنا الحظ أحياناً".

واختتم: "سباقٌ كهذا لهو تذكير لنا بأن الحظ لم يحالفنا وتأكيدٌ على موقعنا الحقيقي".

المشاركات
التعليقات
فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا
المقال السابق

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا
المقال التالي

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرستابن عانى من مشكلة في اللاسلكي قبيل إعادة انطلاق سباق كندا جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

فيرستابن عانى من مشكلة في اللاسلكي قبيل إعادة انطلاق سباق كندا

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين" جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين"

هورنر: من غير العادل تغيير "فيا" للقوانين بسبب "الارتدادات" جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هورنر: من غير العادل تغيير "فيا" للقوانين بسبب "الارتدادات"

لاندو نوريس More from
لاندو نوريس
نوريس: مكلارين خاضت "أفضل يوم جمعة حتى الآن" في أستراليا جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

نوريس: مكلارين خاضت "أفضل يوم جمعة حتى الآن" في أستراليا

نوريس: سيارات 2022 ما زالت حساسة تجاه الرياح تجارب البحرين في مارس
فورمولا 1

نوريس: سيارات 2022 ما زالت حساسة تجاه الرياح

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين More from
مكلارين
مكلارين تخشى من عدم القدرة على البقاء تحت سقف النفقات في 2022 جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

مكلارين تخشى من عدم القدرة على البقاء تحت سقف النفقات في 2022

نوريس: مكلارين بحاجة "لدفعة صغيرة" لمنافسة مرسيدس وألفا روميو جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

نوريس: مكلارين بحاجة "لدفعة صغيرة" لمنافسة مرسيدس وألفا روميو

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية
فورمولا 1 فورمولا 1

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"
فورمولا 1 فورمولا 1

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.