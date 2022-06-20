 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

بعد مشاكل وحدة الطاقة التي تسببت بتأهل نوريس بالمركز 14، تراجع حتى المركز 18 حين تأخرت سيارة بعد أن دخل منصة الصيانة خلف زميله دانيال ريكاردو في السباق.

وتسبب البطء في وقفة صيانة ريكاردو بتأخير نوريس كثيراً، قبل أن يتم وضع إطار خاطئ لسيارته ومن ثم إزالته ووضع الإطار المناسب.

ولم ينجح نوريس بالتعافي إلا للمركز 15، بعد تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ لإسراعه ضمن خط الحظائر.

وأوضح البريطاني بعد السباق أن "كل شيء سار بشكل خاطئ" وأنه "لم تكن هناك إيجابيات كثيرة" في كندا.

فقال: "السيارة ليست جيدة بما يكفي. في بعض الأحيان تكون قوية. كنت متفائلاً بعض الشيء يوم الجمعة وكنا قادرين على تحقيق المزيد اليوم".

وأكمل: "لكن عندما علقت خلف سيارة ويليامز، كانوا سريعين وربما الأسرع على المقاطع المستقيمة، ونحن ربما الأبطأ، ما يجعل التجاوز مستحيلاً ولا يمكننا القيام بأي شيء".

بالمقابل، وصف نوريس السباق "بالصعب" مشيراً إلى رغبته بالذهاب للمنزل مباشرة.

ولم تسجل مكلارين أية نقاطٍ في كندا للمرة الأولى منذ ميامي. ولطالما وجد الفريق نفسه في مقدمة ركب منافسات الوسط، كما كان الحال في أستراليا وإيمولا، لكن كندا كانت مخيبة للآمال.

وأكد نوريس أن السيارة لم تكن قريبة بأي حال من الأحوال، من الأداء المطلوب، مشيراً أن سباقاً كهذا "تذكير جيد بمدى تأخر السيارة".

فقال: "علينا مواصلة العمل بشكل متواصل وتجربة العديد من الأمور".

وأكمل: "في بعض الأحيان يبدو الوضع رائعاً. لكن ذلك ليس وتيرة حقيقية على الإطلاق. لقد حالفنا الحظ أحياناً".

واختتم: "سباقٌ كهذا لهو تذكير لنا بأن الحظ لم يحالفنا وتأكيدٌ على موقعنا الحقيقي".