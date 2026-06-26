قال لاندو نوريس إن اختبار تصميم الجناح الخلفي الدوار، المعروف باسم "ماكارينا"، في النمسا هذا الأسبوع، يُعد دليلًا على أنهم متأخرون "ثلاثة أشهر" عن منافسيهم من ناحية التطوير. وظهر هذا المفهوم الجريء للمرة الأولى على شبكة الانطلاق خلال اختبارات ما قبل الموسم على سيارة فيراري "إس إف-26"، قبل أن تتبناه ريد بُل بعد ذلك بوقت قصير.

ورغم أن نوريس سيقود للمرة الأولى في النمسا مع تصميم "ماكارينا" الخاص بمكلارين، فإنه من غير المتوقع استخدامه خلال السباق.

"بصراحة، إنه مجرد جناح مخصص للاختبارات، لذلك لا أعتقد حتى أننا سنتسابق به هذا الأسبوع" قال نوريس قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "نحن نختبره فقط للتأكد من قدرتنا على استخراج الأداء منه، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. أنا سعيد جدًا لأن الفريق يعمل بجد لجلب التحديثات إلى السيارة. وحتى إذا عملت القطعة بشكل مثالي، فلا أعتقد أنها ستُركب على السيارة خلال السباق هذا الأسبوع".

وتابع: "نحتاج إلى إجراء بعض التحسينات على تصميم الجناح حتى يتمكن من تحمل مسافة السباق، وأن نتأكد تمامًا من أنه يعمل بالشكل الصحيح. وربما بعد بضعة سباقات نتمكن من دمجه بالكامل في السيارة".

وأكمل: "هذا ليس مشروعًا سهلًا، فهو يحتاج إلى وقت لفهم جناح بهذه الدرجة من التعقيد وتطويره. ومع ذلك، فهو تصميم رائع ومبتكر وجذاب من الناحية البصرية".

وأردف: "عندما استخدمت فيراري هذا الجناح في بداية الموسم، أدهش الجميع. من المذهل حقًا أن يتمكن أحد من فهم اللوائح والقوانين بهذه الدقة واكتشاف كيفية استغلال تلك المناطق الرمادية. أحد الأمور التي تجعل الفورمولا 1 مميزة هو قدرة الأشخاص على ابتكار مفاهيم كهذه. لكنني أتمنى لو امتلكنا هذا الجناح الخلفي قبل ثلاثة أشهر. وعندما أقول إننا متأخرون ثلاثة أشهر من ناحية التطوير، فهذا ما أقصده تمامًا. سيتم اختباره هذا الأسبوع فقط، وآمل أن نتمكن من استخدامه بالكامل بعد بضعة أسابيع".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

هذا وأعرب نوريس عن آماله في تحقيق نتيجة جيدة في النمسا، قائلًا: "هذه حلبة أستمتع بها دائمًا، وأقدم عليها أداءً جيدًا، وحققت فيها نتائج مميزة".

واسترسل: "خضنا هنا العام الماضي سباقًا رائعًا وأنهينا السباق بالمركزين الأول والثاني. ومن الناحية النظرية، نسعى إلى تقديم أداء قوي على الحلبات التي تناسب سيارتنا، ويبدو أن هذه الحلبة واحدة منها. لكننا نعرف أيضًا نقاط قوتنا وضعفنا. هناك منعطفات بطيئة جدًا هنا، وقد أثبتت موناكو أننا لا نستطيع إيجاد الإيقاع المناسب في المنعطفات البطيئة. وفي المقابل، توجد أيضًا منعطفات سريعة جدًا، ونعلم أن هذه ليست أقوى نقاط سيارتنا مقارنة ببعض الفرق الأخرى".

واختتم: "إذا تمكنا من إدخال السيارة في نطاق التشغيل المناسب ووجدنا توازنًا جيدًا، فهي بالتأكيد حلبة يمكننا أن نقدم فيها أداءً قويًا. لكن من الصعب توقع ما سيحدث في الوقت الحالي".