فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد

تتجه جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد لاستضافة جمهور من 20.000 شخص، حيث حصل منظمو الحدث على إذن بفتح أبواب المدرجات أمام الجمهور.

يبدو أن السلطات المحلية مسرورة من الكيفية التي تُدار بها بروتوكولات السلامة في الفورمولا واحد، سواء لناحية سهولة حجز التذاكر بطريقة آمنة، أو تطبيق قوانين التباعد الاجتماعي الصارمة، ما يسمح للجولة باستضافة عدد محدد بعناية من الجمهور.

لكن، سيتم إطلاق التذاكر للحدث الذي سيقام بين يومي 9 و11 أكتوبر، على دفعات، وضمن مدرجات مختلفة. حيث ستتيح الدفعة الأولى حجز التذاكر ضمن المدرجات التي تطل على المنعطفات 3، 4 و5بي.

وطالما أن أعداد مرضى فيروس كورونا لا تتصاعد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع حينها إصدار المزيد من التذاكر مع اقتراب موعد السباق.

حيث قال ميركو ماركفورت المدير الإداري لحلبة نوربورغرينغ: "من المهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة، تقديم التذاكر ضمن فئات سعريّة متعددة".

وأكمل: "بالطبع، في زمن كورونا، ووسط كل الجهود الهائلة التي يتطلبها الأمر لناحية التنظيم وغير ذلك، فإن التكلفة تعتبر عاملاً حاسماً".

وأردف: "لكن المسألة كذلك تتعلق بمنح المتابعين فرصة امتلاك تذكرة بسعر منطقيّ، إضافة إلى التمتع بتجربة المشاهدة الحيّة للسباق وبشكل آمن".

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للجولة. حيث تمّ تقسيم المدرجات التي ستستقبل الجمهور إلى عدة قطاعات، كما سيتمّ وضع حواجز خاصة لفصل المقاعد ضمن مجموعات.

وستتألف كل مجموعة من أربعة مقاعد، بالتالي ستكون هناك مسافة أمان بين كل مجموعة وأخرى.

كما سيكون ارتداء القناع إلزامياً طوال الوقت، وسيتمّ تخصيص منطقة ركن سيارات خاصة لكل مدرّج، وذلك من أجل تقليص فترة اقتراب المشجعين من بعضهم البعض.

وستتوافر التذاكر التي تمنح دخولاً لثلاثة أيام، بدءاً من 199 يورو للتذكرة الواحدة.

يشار إلى أن سباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 تقام من دون جمهور، لكن تم السماح وللمرة الأولى بعدد محدود في جائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو.

ويبدو أن الاهتمام بشراء التذاكر مرتفع للغاية بين المتابعين، حيث أعلن منظمو جائزة تركيا الكبرى أنهم باعوا 40.000 تذكرة خلال ستّ ساعات فقط من طرحها للبيع.

للمزيد من المعلومات حيال توافر التذاكر لموسم 2020 الجاري، يمكنكم التوجه إلى موقع "تذاكر موتورسبورت".

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل

المقال السابق

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

وولف: علاقة فيتيل ولوكلير تحمل إمكانية "المنافسة والتصعيد" داخل فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: علاقة فيتيل ولوكلير تحمل إمكانية "المنافسة والتصعيد" داخل فيراري

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان

أحدث الأخبار

نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل

ألبون يتفادى قراءة التكهنات الإعلامية حيال مستقبله مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون يتفادى قراءة التكهنات الإعلامية حيال مستقبله مع ريد بُل

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: علاقة فيتيل ولوكلير تحمل إمكانية "المنافسة والتصعيد" داخل فيراري

2
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

3
فورمولا 1

بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان

أحدث الأخبار

نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1

نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل
فورمولا 1

غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل

ألبون يتفادى قراءة التكهنات الإعلامية حيال مستقبله مع ريد بُل
فورمولا 1

ألبون يتفادى قراءة التكهنات الإعلامية حيال مستقبله مع ريد بُل

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

أحدث ملفات الفيديو

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى 15:09
فورمولا 1

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس

جلسة أسئلة وأجوبة على موقع 14:26
فورمولا 1

جلسة أسئلة وأجوبة على موقع "ريديت" مع فالتيري بوتاس

جلسة أسئلة وأجوبة على موقع 15:23
فورمولا 1

جلسة أسئلة وأجوبة على موقع "ريديت" مع جايمس أليسون

سيارة الفورمولا واحد بستّ عجلات والتي تمّ منعها 08:34
فورمولا 1

سيارة الفورمولا واحد بستّ عجلات والتي تمّ منعها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.