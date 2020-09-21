نوربورغرينغ تتجه لبيع 20.000 تذكرة لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد

يبدو أن السلطات المحلية مسرورة من الكيفية التي تُدار بها بروتوكولات السلامة في الفورمولا واحد، سواء لناحية سهولة حجز التذاكر بطريقة آمنة، أو تطبيق قوانين التباعد الاجتماعي الصارمة، ما يسمح للجولة باستضافة عدد محدد بعناية من الجمهور.

لكن، سيتم إطلاق التذاكر للحدث الذي سيقام بين يومي 9 و11 أكتوبر، على دفعات، وضمن مدرجات مختلفة. حيث ستتيح الدفعة الأولى حجز التذاكر ضمن المدرجات التي تطل على المنعطفات 3، 4 و5بي.

وطالما أن أعداد مرضى فيروس كورونا لا تتصاعد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع حينها إصدار المزيد من التذاكر مع اقتراب موعد السباق.

حيث قال ميركو ماركفورت المدير الإداري لحلبة نوربورغرينغ: "من المهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة، تقديم التذاكر ضمن فئات سعريّة متعددة".

وأكمل: "بالطبع، في زمن كورونا، ووسط كل الجهود الهائلة التي يتطلبها الأمر لناحية التنظيم وغير ذلك، فإن التكلفة تعتبر عاملاً حاسماً".

وأردف: "لكن المسألة كذلك تتعلق بمنح المتابعين فرصة امتلاك تذكرة بسعر منطقيّ، إضافة إلى التمتع بتجربة المشاهدة الحيّة للسباق وبشكل آمن".

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للجولة. حيث تمّ تقسيم المدرجات التي ستستقبل الجمهور إلى عدة قطاعات، كما سيتمّ وضع حواجز خاصة لفصل المقاعد ضمن مجموعات.

وستتألف كل مجموعة من أربعة مقاعد، بالتالي ستكون هناك مسافة أمان بين كل مجموعة وأخرى.

كما سيكون ارتداء القناع إلزامياً طوال الوقت، وسيتمّ تخصيص منطقة ركن سيارات خاصة لكل مدرّج، وذلك من أجل تقليص فترة اقتراب المشجعين من بعضهم البعض.

وستتوافر التذاكر التي تمنح دخولاً لثلاثة أيام، بدءاً من 199 يورو للتذكرة الواحدة.

يشار إلى أن سباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 تقام من دون جمهور، لكن تم السماح وللمرة الأولى بعدد محدود في جائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو.

ويبدو أن الاهتمام بشراء التذاكر مرتفع للغاية بين المتابعين، حيث أعلن منظمو جائزة تركيا الكبرى أنهم باعوا 40.000 تذكرة خلال ستّ ساعات فقط من طرحها للبيع.

للمزيد من المعلومات حيال توافر التذاكر لموسم 2020 الجاري، يمكنكم التوجه إلى موقع "تذاكر موتورسبورت".