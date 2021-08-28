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نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

نُقل لاندو نوريس إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات وقائية وآشعة سينية على كوعه، وذلك بعد الحادثة التي تعرض لها على سرعة عالية في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان.

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

كان سائق مكلارين قد تصدّر أول قسمين من التصفيات ضمن أجواء ماطرة كانت تسببت في تأخير انطلاق التجارب التأهيلية.

لكنّ الأمطار ازدادت غزارة مع بداية القسم الأخير من التصفيات، حيث فقد نوريس السيطرة على سيارته قبل منعطف أوروغ بينما كان ضمن لفته الأولى السريعة.

وقد حاول البريطاني تصحيح انزلاقه، لكنّه فقط السيطرة وانحرف أكثر ليصطدم بالحواجز.

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وبالرُغم من أنه كان قادرًا على الخروج من السيارة من دون مساعدة، لكن شوهد نوريس وهو يحمل ذراعه الأيسر وكوعه بينما تم إيصاله إلى السيارة الطبية.

وبعد نقله إلى المركز الطبي في الحلبة، وهو إجراء إلزامي بعد حادثة عنيفة كهذه، أكّد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بأنّ نوريس سيُنقل إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات على كوعه.

وبالرُغم من أن سيارة نوريس قد تضررت بشكل كبير في الحادثة، لكن ما تزال أمام الفريق إمكانية بناء هيكل جديد له لسباق الغد، مع أن ذلك سيجعله ينطلق من خط الحظائر.

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