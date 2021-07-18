نقل فيرشتابن للمستشفى بعد حادثه في سيلفرستون

دُفع سائق ريد بُل نحو حاجز الإطارات المقابل لمنعطف "كوبس" في اللفّة الافتتاحيّة بعد احتكاكه بغريمه على اللقب لويس هاميلتون.

وكان هاميلتون قد انغمس في الخطّ الداخليّ لفيرشتابن بالتوجّه إلى المنعطف الأيمن السريع، لكنّ الهولندي تشبّث بالخطّ الخارجي.

والتفت سيارة فيرشتابن بعد احتكاك إطاره الخلفي الأيمن بإطار هاميلتون الأيسر الأمامي، وانكسر نظام تعليقه ما دفعه بسرعة عالية نحو حاجز الإطارات المقابل، حيث قدّرت ريد بُل قوّة الاصطدام بـ 51G.

وفي حين غادر فيرشتابن سيارته المتضرّرة للغاية بنفسه، فإنّه بدا مهتزًا من قوّة الاصطدام، وقام المارشلز بمساعدته.

وكان الهولندي قادرًا على المشي نحو سيارة الإسعاف قبل أن يتمّ نقله إلى المركز الطبي على الحلبة للخضوع إلى فحوصات.

وعلى إثر تلك الفحوصات من قبل الأطبّاء، تقرّر نقله إلى المستشفى من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبيّة المعمّقة.

وقال يوس فيرشتابن والد ماكس أنّ ابنه كان يشعر بالدوار إثر الحادث، كما أنّه يُعاني من بعض الآلام في كتفه.

كما قال أنّه شاهد الإعادة رفقة ابنه وأنّهما اتّفقا على أنّ هاميلتون حصل على مساحة كافية.

وقال الأب: "شاهدت الحادثة مع ماكس لرؤية ما حدث بالضبط. قال ماكس: تركت له مساحة كافية وكنت أمامه بنصف سيارة. دفع إطاره الأمامي نحو إطاري الخلفي. وسار كلّ شيء على نحوٍ خاطئ حينها".

وأكمل: "وفي حال تلقيت عقوبة 10 ثوانٍ فقط لقاء ذلك، فأعتقد بأنّ ذلك سخيف... خاصة عند منعطف مثل ذلك، هذا خطأ".