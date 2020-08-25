نقل فلافيو برياتوري إلى المشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

أشارت عدة تقارير من إيطاليا إلى أنه تمّ نقل برياتوري إلى مشفى سان رافايللي في ميلان يوم الاثنين نتيجة مضاعفات إصابته بمرض "كوفيد-19".

بالرغم من عدم صدور بيان رسمي حتى الآن حيال حالته الصحية، لكنّ صحيفة "إيسبريسو" جيدة الصيت، أشارت إلى أن حالته "حرجة"، بالرغم من عدم وضعه في غرفة العناية المشددة.

وجاء مرض برياتوري بعد تصاعد الجدل في إيطاليا والذي دار حول إغلاقه ناديه الفخم في بورتو سيرفو، والذي بات بؤرة لانتشار وتفشي فيروس "كورونا".

حيث جاءت نتائج الفحص إيجابية لأكثر من 60 فرداً من طاقم عمل النادي، بينما شارك برياتوري نفسه في مباراة كرة قدم ودية مع مشاهير أمثال اللاعب السابق والمدرب سينيسا ميهايلوفيتش، والذي تأكدت إصابته بالفيروس كذلك.

ومع ضغط السلطات الإيطالية وبقوة نحو إغلاق النوادي الليلية والتي باتت نقاطاً أساسية في تفشي المرض مؤخراً، كان برياتوري قد عبّر مؤخراً عن غضبه من مثل هذه الإجراءات.

حيث نشر على موقع فيسبوك: "قلبي يتحطم عندما أرى الاقتصاد يُذبح من قبل أشخاص لم يفعلوا أي أمر هام في حياتهم".

واشتهر برياتوري كمدير فريق في الفورمولا واحد، حيث ساعد مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو على تحقيق أولى ألقابهما.

وساعد شوماخر على تحقيق لقبيه مع بينيتون موسمي 1994 1995، بينما ساعد ألونسو على الفوز مرتين باللقب مع رينو لموسمي 2005 و2006. وما زالت تربطه علاقة جيدة مع ألونسو حيث ساعده في إدارة أعماله.

وخرج الإيطالي المثير للجدل من الفورمولا واحد عقب فضيحة مثيرة للجدل، حيث وُجد مذنباً في محاولة التلاعب بنتيجة السباقات، عندما تسبب نيلسون بيكيه عمداً بحادثة خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى لمساعدة ألونسو على الفوز.

وتمّ منعه من المشاركة في فعاليات "فيا"، لكنه استأنف هذا الحكم وكسب القضية. لكنه ومنذ ذلك الحين لم يعلن أية رغبة بالعودة إلى الفورمولا واحد.

ومنذ تركه الرياضة، ركز برياتوري على بناء وتعزيز علامته التجارية في النوادي والمطاعم.