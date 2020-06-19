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نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

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نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير
19-06-2020

تمّ نقل أليكس زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى عبر المروحيّة على إثر تعرّضه لحادث خلال مرحلة من مراحل سباق الدرّاجات اليدويّة البارالمبيّة اليوم الجمعة.

أفادت عدّة تقارير إعلاميّة صادرة من إيطاليا بأنّ زاناردي تعرّض لحادث مع مركبة ثقيلة على الطريق السريع 146 أثناء مشاركته في الحدث المقام في سيينا. وتمّ نقله إلى المستشفى المحليّ إثر ذلك.

ولم يتمّ تقديم أيّ تحديث رسمي بعد بشأن حالته ولا مدى الإصابات التي قد يكون قد تعرّض لها.

ويُعدّ زاناردي رياضيًا باراليمبيًا بارزًا، وذلك بعد أن فاز بأربع ميداليّات ذهبيّة على درّاجته اليدويّة في ألعاب 2012 و2016.

وسبق لسائق الفورمولا واحد السابق الفوز ببطولة "كارت" مرّتين قبل الحادث الذي تعرّض له على حلبة لاسيتزرينغ في 2001 وأدّى إلى بتر ساقَيه.

وسرعان ما عبّر عالم سباقات المحرّكات عن أمله في أن يكون الإيطالي على ما يرام.

إذ قال ماريو أندريتي بطل العالم السابق على حسابه على تويتر: "أنا قلقٌ ومذعورٌ حيال زاناردي، أنا من محبّيه وصديقه".

 
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