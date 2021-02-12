نقل ألونسو إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة أثناء قيادته لدرّاجته

أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة أنّ بطل العالم مرّتين صُدم بسيارة أثناء تدرّبه على الدرّاجة قرب مدينة لوغانو السويسريّة.

ونُقل ألونسو إلى المستشفى إثر الحادثة، لكنّه في كامل وعيه و"في حالة جيّدة في نفسه" وفق بيانٍ من فريق ألبين للفورمولا واحد.

وواصل البيان: "يُمكن لفريق ألبين للفورمولا واحد أن يُؤكّد أنّ فرناندو ألونسو كان طرفًا في حادث سير أثناء قيادته لدرّاجته الهوائيّة في سويسرا. فرناندو في كامل وعيه وهو في حالة جيّدة في نفسه وينتظر المزيد من الفحوصات الطبيّة صباح الجمعة".

وأكمل: "لن يُقدّم فريق ألبين المزيد من التصريحات في هذه المرحلة. ستأتي المزيد من التحديثات غدًا (الجمعة)".

وزعمت صحيفة غازيتا ديلو سبورت أنّ الفحوصات الأوليّة أظهرت اشتباه الطاقم الطبيّ في وجود بعض الكسور، لكنّ عدّة مصادر نفت تعرّضه لأيّة إصابات خطرة.

وتترك هذه الحادثة علامات استفهام على جهوزيّة ألونسو قبل ستّة أسابيع فقط من بداية الموسم الجديد عندما سيُسجّل عودته إلى الفورمولا واحد مع الفريق الفرنسي بعد ابتعاده عن البطولة لعامين.

وكان ألونسو قد عزّز تحضيراته لعودته إلى الفورمولا واحد من خلال برنامج مكثّف بسيارة رينو من موسم 2018، إلى جانب قيادة سيارة 2020 في مناسبتَين.

ولم تُعلن ألبين بشكلٍ رسمي عن خططها على صعيد السائق الاحتياطيّ لموسم 2021. ويُشار إلى أنّ سيرغي سيروتكين سائق ويليامز السابق قد لعب ذلك الدور العام الماضي.