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نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023

أحرز ماكس فيرستابن رقماً قياسياً بعد الفوز بـ 19 انتصاراً من بوابة سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2023 في الفورمولا واحد.

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السائقون

في السباق الختامي، التفت الأنظار إلى معركة المركز الثاني ضمن بطولة المصنعين بين مرسيدس وفيراري، والتي تقررت في اللفة الأخيرة، لصالح مرسيدس.

كما حُسمت كذلك مراكز بطولة السائقين، عبر تفوق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على شارل لوكلير سائق فيراري ضمن الترتيب العام رغم تعادلهما في النقاط.

ترتيب بطولة السائقين لموسم 2023

الترتيب   السائق   النقاط  الجولات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 ماكس فيرستابن 575   25 19 25 24 26 25 26 25 34 26 26 33 25 25 10 26 33 33 25 33 25 26
2 سيرجيو بيريز 285   18 25 11 33 18 - 12 9 22 8 15 18 12 18 4 - 1 16 - 18 15 12
3 لويس هاميلتون 234   10 10 18 10 8 13 18 15 4 15 12 15 8 8 16 10 4 7 19 6 6 2
4 فرناندو ألونسو 206   15 15 15 15 15 18 6 18 14 6 2 10 19 2 - 4 9 - - 15 2 6
5 شارل لوكلير 206   - 6 - 22 6 8 - 12 18 2 6 19 - 12 12 12 10 6 15 4 18 18
6 لاندو نوريس 205   - - 8 2 - 2 - - 12 18 18 9 6 4 18 18 21 23 10 26 - 10
7 كارلوس ساينز 200   12 8 - 14 10 4 10 10 14 1 4 5 10 15 25 8 3 18 12 9 8 -
8 جورج راسل 175   6 12 - 10 12 10 15 - 7 10 8 9 - 10 - 6 17 11 8 5 4 15
9 أوسكار بياستري 97   - - 4 - - 1 - - - 12 10 7 2 - 6 15 26 - 4 - 2 8
10 لانس سترول 74   8 - 12 7 - - 8 2 7 - 1 2 - - - - - 6 - 10 10 1
11 بيير غاسلي 62   2 2 - - 4 6 1 - 1 - - 6 15 - 8 1 - 10 - 6 - -
12 إستيبان أوكون 58   - 4 - - 2 15 4 4 2 - - 4 1 - - 2 6 - 1 1 12 -
13 أليكسندر ألبون 27   1 - - - - - - 6 - 4 - - 4 6 - - 2 2 2 - - -
14 يوكي تسونودا 17   - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 5 - 5 - 4
15 فالتيري بوتاس 10   4 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 4 - - - - -
16 نيكو هلكنبرغ 9   - - 6 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -
17 دانيال ريكاردو 6                       - - -         - 6 - - -
18 جو غوانيو 6   - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - -
19 كيفن ماغنوسن 3   - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
20 ليام لاوسون 2                           - - 2 - -          
21 لوغان سارجانت 1   - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
22 نيك دي فريز 0   - - - - - - - - - -                      

كيف أثر سباق أبوظبي الختامي على بطولة السائقين؟

أضاف فيرستابن 26 نقطة إضافية إلى مجموعه مع نهاية السباق على حلبة ياس مارينا، لينهي الموسم بفارق 290 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز وصاحب المركز الثاني (مقارنة بفارق 146 نقطة مع المركز الثاني الذي حققه لوكلير في 2022).

لويس هاميلتون حقق المركز الثالث، كما أن مركز لوكلير الثاني في سباق أبوظبي لم يكن كافياً للتفوق على ألونسو بالمركز الرابع.

فقد تعادلا بالنقاط مع 206 نقطة لكل منهما، لكن ألونسو كسب المركز لأنه حقق نتائج أفضل طوال الموسم. لوكلير قام بعمل كافٍ لضمان المركز قبل أن ينجح ألونسو بتجاوز يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري إلى المركز السابع في السباق ويضمن بالتالي مركزه الرابع ضمن ترتيب البطولة.

لاندو نوريس سائق مكلارين، كان خلفه بفارق نقطة واحدة بالمركز السادس، بينما تراجع كارلوس ساينز سائق فيراري من الرابع حتى السابع ضمن الترتيب العام، وذلك بعد الفشل بتسجيل أية نقطة خلال السباق الختامي، مقارنة بزميله لوكلير الذي تقدم السابع حتى الخامس العام.

منصة التتويج التي حققها جورج راسل في أبوظبي، لم تساعده في تحسين مركزه الثامن، لكنه تقدم على أوسكار بياستري (مكلارين) ولانس سترول (أستون مارتن).

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2023

المركز  المصنّع  النقاط  الجولات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 ريد بُل 860   43 44 36 57 44 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 34 49 25 51 40 38
2 مرسيدس 409   16 22 18 20 20 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 21 18 27 11 10 17
3 فيراري 406   12 14 - 36 16 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 13 24 27 13 26 18
4 مكلارين 302   - - 12 2 - 3 - - 12 30 28 16 8 4 24 33 47 23 14 26 2 18
5 أستون مارتن 280   23 15 27 22 15 18 14 20 21 6 3 12 19 2 - 4 9 6 - 25 12 7
6 ألبين 120   2 6 - - 6 21 5 4 3 - - 10 16 - 8 3 6 10 1 7 12 -
7 ويليامز 28   1 - - - - - - 6 - 4 - - 4 6 - - 2 3 2 - - -
8 ألفا تاوري 25   - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - 5 6 5 - 4
9 ألفا روميو 16   4 - 2 - - - 2 1 - - - - - 1 - - 6 - - - - -
10 هاس 12   - 1 6 - 1 - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - -

كيف أثر سباق أبوظبي الختامي على بطولة المصنعين؟

الفارق بين ريد بُل والفريق الوصيف مرسيدس ضمن ترتيب بطولة المصنعين كان 451 نقطة (مقارنة مع 205 أمام فيراري في الموسم الماضي).

لم يتم تأكيد مركز مرسيدس ضمن الترتيب العام حتى اللفة الختامية، رغم محاولات لوكلير المستميتة عبر السماح لـ سيرجيو بيريز بتجاوزه إلى المركز الثاني لمحاولة مساعدته في تعويض العقوبة الزمنية خلال السباق وبالتالي التفوق على راسل ودفعه رابعاً. لكن الخطة لم تفلح، حيث لم يتمكن المكسيكي من تعويض عقوبته ليكتفي بالمركز الرابع خلف راسل، وهذا ما كان كافياً لـ مرسيدس كي تحسم مركز الوصافة خلف ريد بُل في البطولة.

حققت فيراري المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط خلف مرسيدس، و103 نقطة أمام مكلارين. خلفهما، احتل فريقا أستون مارتن وألبين المركزين الخامس والسادس.

ألفا تاوري اقتربت كثيراً من إزاحة ويليامز عن المركز السابع بفضل جهود يوكي تسونودا في السباق الختامي، لكن فصلتها 3 نقاط فقط عن ذلك. بينما أكمل فريقا ألفا روميو وهاس ترتيب المراكز الأخيرة ضمن البطولة.

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