ترجمة وإعداد: خلدون يونس

كما كان متوقعاً، احتكر فريق مرسيدس الصف الأول على شبكة الانطلاق في ملبورن، بعدما سجل جورج راسل زمن الانطلاق الأول بفارق ثلاثة أعشار من الثانية أمام زميله الشاب أندريا كيمي أنتونيللي.

والأهم من ذلك أن الفارق مع بقية المنافسين مثل ريد بُل وفيراري ومكلارين وصل إلى نحو ثمانية أعشار من الثانية، وهو فارق كبير في سباقات الفورمولا 1.

مكلارين تبحث عن سبب التفوق

كان من المتوقع داخل كواليس البطولة أن يظهر فريق مرسيدس قوته مع بداية موسم 2026، لكن الفرق المنافسة لم تكن تملك صورة واضحة عن كيفية تحقيق هذا التفوق أو مدى حجمه الحقيقي.

ومع تشغيل جميع السيارات على أقل كمية وقود واستخدام أقوى أوضاع المحركات خلال التجارب التأهيلية، حصل فريق مكلارين - الذي يستخدم نفس وحدة الطاقة الخاصة بمرسيدس - على كمّ هائل من البيانات التي قد تساعده في فهم مصدر التفوق.

حيث قال مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا: "كما يمكنكم أن تتخيلوا، كان هذا أحد النقاط الأساسية في اجتماعنا بعد التجارب التأهيلية، حيث حاولنا فهم كيف يمكن استغلال وحدات الطاقة هذه بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "في حد ذاته هذا خبر جيد جزئياً، لأنه يعني أن هناك الكثير من زمن اللفة المتاح إذا قدم السائق المدخلات الصحيحة من ناحية القيادة، وإذا تم استغلال الأنظمة من ناحية أنظمة التحكم والبرمجة بالشكل الصحيح".

وتابع: "ناقشنا ما الذي قد يكون مختلفاً مقارنة بما رأيناه في لفة جورج راسل. أعتقد أننا نملك فهماً جيداً لذلك. بطريقة ما احتجنا إلى حصة تأهيلية، وأن نكون جميعاً في الظروف نفسها ومع وحدة الطاقة نفسها، لكي نحصل على مرجع كافٍ لفهم ما هو ممكن تحقيقه. هذا الأمر لا يتعلق بالمكونات الميكانيكية، بل يتعلق بتعلم كيفية استخدام هذه المكونات وتحديد أفضل طريقة لاستغلالها".

السرّ في إدارة الطاقة

عند مقارنة بيانات نظام تحديد المواقع بين أفضل لفات راسل مع سائقي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس، ظهر فارق واضح في كيفية استخدام الطاقة الكهربائية.

ففي المقطع السريع من المنعطف السادس حتى التاسع، تمكن راسل من الحفاظ على سرعة أعلى بكثير من سيارتي مكلارين، وفي بعض اللحظات وصل الفارق إلى أكثر من 20 كيلومتراً في الساعة.

شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ويُعد هذا المقطع من الحلبة مثالاً واضحاً على التحديات التي تفرضها القوانين الجديدة، حيث يضطر السائقون غالباً إلى تخفيض السرعة بعد نفاد الطاقة الكهربائية.

لكن سيارة مرسيدس تمكنت من الحفاظ على سرعتها لفترة أطول قبل الوصول إلى المنعطف التاسع.

هذا التفوق وحده يمنح راسل أكثر من ثلاثة أعشار من الثانية في زمن اللفة.

التفوق يبدأ قبل ذلك بكثير

لكن تحليل مكلارين يشير إلى أن السرّ الحقيقي لا يبدأ في ذلك المقطع السريع، بل في الجزء الأول من اللفة.

فبحسب البيانات، تمكن راسل من الوصول إلى مستوى الشحن المثالي للبطارية قبل الوصول إلى المنعطف السادس، مع كونه أسرع أيضاً في سلسلة المنعطفات الأولى مقارنة بمنافسيه.

يرى ستيلا أن التفوق لا يتعلق فقط بالمحرك

حيث قال: "نحن بالتأكيد ندخل حقبة جديدة في الفورمولا 1 تصبح فيها هذه العوامل أساسية للغاية؛ مثل حساسية المدخلات من السائق، والطريقة التي تستخدم بها الطاقة في المقطع المستقيم السابق من أجل الحصول على أقصى تطبيق للطاقة في المقطع المستقيم التالي، خاصة إذا كان طويلاً".

وأضاف: "من الصحيح أيضاً أن مرسيدس سريعة في المنعطفات وليس فقط في المقاطع المستقيمة. هناك بعض المنعطفات التي يمكننا منافستهم فيها. في الوقت الحالي تقوم مرسيدس بعمل أفضل منا في استغلال وحدة الطاقة، لكنهم أيضاً قاموا بعمل أفضل من ناحية التماسك العام في المنعطفات. أعتقد أن ذلك قد يكون مرتبطاً بمستوى الارتكازية".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

أهداف مكلارين لتقليص الفارق

أوضح ستيلا أن فريقه يركز حالياً على مسارين رئيسيين لتحسين الأداء.

حيث قال: "بالنسبة لـ مكلارين هناك هدفان واضحان؛ الأول هو العمل مع شركائنا ضمن قسم تطوير المحركات في مرسيدس للحصول على أداء أكبر من وحدة الطاقة، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تحسين الانسيابية للسيارة لأننا نحتاج إلى أن نكون أسرع في المنعطفات أيضاً".

وأضاف: "ما نراه هو أنه كلما استطعنا رفع أداء وحدة الطاقة، يبدو أن كل شيء يعمل بشكل أفضل ونصبح أسرع في المنعطفات أيضاً. قد يكون لذلك علاقة أيضاً بأن الإطارات كانت تعمل عند الحد الأدنى من نطاق التماسك من ناحية درجة الحرارة".

وتابع: "لاحظنا أن مكلارين، وربما فيراري أيضاً، فقدت بعض الأداء كلما أصبحت الظروف أكثر برودة. وما لاحظناه هو أنه كلما حصلنا على المزيد من الأداء من وحدة الطاقة، يبدو أننا نحصل أيضاً على المزيد من الأداء في المنعطفات. لكن هذا قد يكون مرتبطاً بالظروف الباردة".

تفوق مرسيدس قد يكون أعمق مما يبدو

إذا كانت نظرية مكلارين صحيحة، فإن تفوق مرسيدس لا يقتصر فقط على فهم أفضل لكيفية استخدام نظام الطاقة الجديد، بل يشمل أيضاً مستويات الانسيابية والتماسك في المنعطفات.

وهذا يعني أن الفارق قد يكون أكثر تعقيداً مما يعتقده المنافسون.

ومع ذلك، لا يزال الموسم طويلاً، ومع وتيرة التطوير الكبيرة في الفورمولا 1، قد تتغير موازين القوى خلال الأسابيع المقبلة.

أجمل الصور من التصفيات