نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت

ما زال موسم 2020 معلقاً حتى الآن بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره، بينما تسير أحدث إصدارات لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية على طريقها لموعد الإصدار يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

وقبيل موعد إطلاق اللعبة وقبل ما كان ليكون موعد جائزة هولندا الكبرى، أطلقت "كودماسترز" لمحة أولى لأسلوب اللعب في الإصدار الجديد المرتقب.

ويظهر الفيديو سيارة ريد بُل الخاصة بماكس فيرشتابن تكمل لفة على حلبة زاندفورت.

حيث قال لي ماذر مخرج سلسلة الفورمولا واحد لدى "كودماسترز: "قام الفريق بعمل رائع في إظهار كامل جوانب الحلبة. المنعطف المائل المؤدي إلى المقطع المستقيم، سيكون ممتعاً للغاية بالنسبة للاعبين".

وكان من المفترض أن تستضيف زاندفورت أول سباق فورمولا واحد منذ 1985 يوم 3 مايو/أيار، قبل أن تتسبب الجائحة بإيقاف كل شيء.

وزاندفورت إحدى حلبتين جديدتين تمت إضافتهما إلى اللعبة الجديدة، إذ ستتواجد حلبة هانوي الجديدة كذلك ضمن اللعبة، والتي كان من المفترض أن تستضيف جائزة فيتنام الكبرى.

وستتضمن النسخة الجديدة من اللعبة نمطاً يسمح للاعبين بإنشاء فرقهم الخاصة، للمرة الأولى في تاريخ السلسلة من تطوير "كودماسترز".

وسيتمكن اللاعبون كذلك من المنافسة لصالح فرقهم، الاستثمار في المنشآت والتفاوض حيال عقود الرعاية وضمن سوق السائقين في كل من فئتي الفورمولا واحد والفورمولا 2.

وكشفت "كودماسترز" كذلك عن الغلاف الرسمي للعبة فورمولا واحد 2020، والذي سيضمّ لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل.

أما في النسخ الهولندية والإيطالية فسيضم الغلاف الرسمي ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير، بينما سيظهر كارلوس ساينز الابن وسيرجيو بيريز على الغلاف الرسمي للنسخ الإسبانية والمكسيكية.