نظام ADUO "خطر كبير" على ريد بُل
أدى نظام ADUO أو "فرص التطوير والتحديث الإضافية" الذي أدخله الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" هذا العام، بهدف منع حدوث فوارق طويلة الأمد في أداء وحدات الطاقة بين المصنعين مع دخول القوانين التقنية الجديدة، إلى أزمة غير متوقعة بالنسبة لفريق ريد بُل.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
بعد دراسة بيانات السباقات الأولى من الموسم، توصل الاتحاد الدولي إلى أن ريد بُل تمتلك أقوى محرك احتراق داخلي على شبكة الانطلاق.
وبعد هذا القرار، مُنعت ريد بُل من إجراء أي تحديثات على محرك الاحتراق الداخلي خلال هذا العام.
إلا أن نظام "فرص التطوير والتحديث الإضافية" يركز فقط على جزء محرك الاحتراق الداخلي من وحدة الطاقة، ما أثار مخاوف من أن يتمكن المصنعون الآخرون من مواصلة تطوير المكونات الأخرى خارج المحرك، وبالتالي تجاوز ريد بُل.
وضمن حديثه إلى وسائل الإعلام، سلط مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، الضوء على هذا الخطر، قائلًا: "هناك خطر كبير على ريد بُل، لذلك فأنتم محقون تمامًا في الإشارة إلى هذا الخطر".
وأكمل: "من الضروري للغاية الوصول إلى تقييم صحيح للوضع، ليس فقط بالنسبة لريد بُل، بل للرياضة بأكملها؛ فهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل هذا الخطر مهمًا".
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وأردف: "نشكر الاتحاد الدولي للسيارات مرة أخرى على تخصيص الوقت اللازم لتوضيح قراراته".
وتابع: "حتى إذا استغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا من اللازم، فإن الوصول إلى الاستنتاج الصحيح يبقى دائمًا أكثر أهمية بكثير".
وأوضح ميكيز أنهم واصلوا تبادل البيانات وإجراء المناقشات مع الاتحاد الدولي للسيارات بعد صدور القرار.
حيث أكمل حديثه قائلًا: "نجري منذ ذلك اليوم مناقشات بناءة للغاية مع الاتحاد الدولي للسيارات".
وتابع: "يقوم الاتحاد بإجراء مراجعة، ونحن نشارك أكبر قدر ممكن من البيانات لضمان حصوله على صورة دقيقة وكاملة".
واختتم: "لأنه، كما ذكرت، لا نختلف فقط بشأن نتيجة هذا القرار، بل نعلم أيضًا أن هذا الوضع ستكون له عواقب كبيرة للغاية على هذا العام والعام المقبل".
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