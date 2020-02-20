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"نظام مقود وإطارات" مرسيدس يثير الجدل في تجارب برشلونة

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"نظام مقود وإطارات" مرسيدس يثير الجدل في تجارب برشلونة
20-02-2020

باتت سيارة مرسيدس الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد وسط بعض الجدل المبدئيّ، بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو "وضع توجيه" جديد أثناء قيادة لويس هاميلتون للسيارة على الحلبة.

أظهرت صور لفّات هاميلتون خلال الفترة الصباحيّة في برشلونة بطل العالم يسحب المقود نحوه على المقاطع المستقيمة ومن ثم يُعيده إلى مكانه عند دخول المنعطفات.

وأظهرت نظرة مدقّقة أنّ حركة المقود تنطلق بشكلٍ متزامنٍ مع تغيّر زاوية الإطار الأمامي.

وقد يعمل النظام، الذي قد يكون مُشغّلًا بشكلٍ هيدروليكيّ من خلال رابط المقود، على تحريك الإطارَين الأماميين ليصبحا بزاوية خارجيّة عند المنعطف ومن ثمّ يعيدهما إلى الداخل على الخطوط المستقيمة.

وسيُساعد ذلك على توفير أداء أفضل في المنعطفات والتقليل من الجرّ على الخطوط المستقيمة.

تفاصيل نظام التعليق على سيارة مرسيدس

تفاصيل نظام التعليق على سيارة مرسيدس "دبليو11"

تصوير: جورجيو بيولا

ويبدو أنّ النظام يُمكن إعداده وفق إرادة الفريق بشكلٍ كامل، حيث لم يكن حاضرًا في جميع اللفّات.

وأكّدت مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ النظام يُسمّى "وضع التوجيه" ويعمل الفريق على تقييمه خلال التجارب، بالرغم من أنّه لم يكشف عن أيّة تفاصيل إضافيّة لشرح الغرض منه.

وكانت إحدى نقاط قوّة مرسيدس العام الماضي تكمن في المنعطفات البطيئة، حيث سخّر الفريق الكثير من الموارد والجهود لتصميم نظام تعليقه من أجل بلوغ أقصى أداء في هذا الجانب.

وتُعدّ القوانين المتعلّقة بنظام التعليق والتوجيه واضحة حيال ما يُسمح للفرق القيام به.

إذ توضح المادة 10.2.3 من اللوائح التقنيّة أنّ أيّ تعديل في نظام التعليق لا يُمكن إجراؤه إلّا أثناء وجود السيارة في حالة توقّف.

وتنصّ المادة: "لا يُمكن إجراء أيّ تعديل على نظام التعليق أثناء تواجد السيارة في حالة حركة".

أمّا المادة 10.2.2: "يُحظر استخدام أيّ أداة مشغّلة قادرة على تعديل إعدادات أيّ جزء من نظام التعليق أو التأثير على أدائه".

ولا يُعرف في هذه المرحلة إن كان نظام مرسيدس يُمثّل خرقًا للقوانين المذكورة أم لا.

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