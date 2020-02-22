نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

جذب النظام، الذي يسمح لسائقَي مرسيدس بتعديل زاوية توجيه الإطارَين الأمامين من خلال سحب ودفع المقود، اهتمام الفرق المنافسة في البطولة.

لكن في حين أنّ أغلب الأطراف تتفهّم سبب السماح به في القوانين التقنيّة لموسم 2020، يبدو أنّ هناك بعض نقاط الاستفهام حول إذا ما كان يمتثل لقوانين الفورمولا واحد التي تحدّ ممّا يُمكن للفرق تعديله على السيارات بعد انطلاق التصفيات.

وقال ألان بيرمان المدير الرياضيّ لفريق رينو: "لا نعلم ما يفعله النظام بالضبط".

وأضاف: "قام جايمس أليسون (المدير التقنيّ لفريق مرسيدس) وطاقمه بشيء ذكيّ، ويعتقدون من دون شكّ أنّ هناك مكسبًا زمنيًا كبيرًا منه في اللفّة".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّهم تناولوه في محادثات مع نيكولاس تومبازيس، وكامل طاقم فيا، وهم سعداء حيال قانونيّته. أتّفق مع ذلك".

وأكمل: "لكن هناك نقطة استفهام حوله في ما يتعلّق بخطّ الحظائر المغلق، لكنّني أشتبه في أنّ ذلك ينبني على سؤال اعتباره نظام توجيه أو نظام تعليق؟ يُعرّف النظامان بشكلٍ مختلف في القوانين، وذلك هو التفصيل".

وتنصّ القوانين الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد على أنّ السيارة تدخل في ظروف خطّ الحظائر المغلق حال مغادرتها لخطّ الحظائر خلال التصفيات إلى حين بداية السباق.

وتنصّ المادة 34.6 من القوانين على التالي: "لا يُمكن لمتنافسٍ تعديل أيّ جزء من السيارة أو إجراء تغييرات على إعدادات نظام التعليق أثناء تواجد السيارة في ظروف خطّ الحظائر المغلق".

وتضيف: "في حالة خرقٍ لهذه المادة فإنّ على السائق المعنيّ بدء السباق من خطّ الحظائر واتّباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36.2. من أجل إرضاء مسؤولي الفحص التقنيّ بشكلٍ كامل حيال عدم إجراء أيّة تغييرات على أنظمة التعليق أو الإعدادات الانسيابيّة للسيارة (باستثناء الجناح الأماميّ) أثناء التواجد في ظروف خطّ الحظائر المغلق قبل السباق، يجب أن يكون من الواضح من خلال الفحص المادي أنّ التغييرات لا يُمكن إجراؤها من دون استخدام معدّات".

وقد يُجادل البعض بأنّ القدرة على تعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين من خلال حركة المقود لا تمتثل بالكامل مع هذه المادة، بالرغم من أنّ أغلب ذلك الجدل سيعتمد على تفسير نظام التعليق.

وعندما سُئل حول إمكانيّة طرح مسألة قوانين خطّ الحظائر المغلق، رفض مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد التوسّع في تفاصيل حالة مرسيدس.

وقال الأسترالي: "لا نتحدّث عن المكونات التقنيّة الخاصة بالفرق. عندما نتلقّى استفسارًا من قبل فريق، فإنّنا نتعامل معه بشكلٍ فردي. ذلك كلّ ما سأقوله".

وأكمل: "أعلم أنّكم تسعون وراء العناوين اللافتة، لكنّني لن أُوفّر لكم واحدًا على الأرجح. مثلما هو الحال دائمًا فسنواصل العمل مع الفريق وكلّ الفرق على جميع جوانب أيّ مسألة يريدون طرحها".