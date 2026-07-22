انتهى سباق راسل في جائزة بلجيكا الكبرى منذ اللفة الأولى على حلبة سبا-فرانكورشان، بعدما تعرض لاحتكاك مع بطل العالم سبع مرات وزميله السابق في الفريق لويس هاميلتون.

وخلال تحليله للحادث بعد السباق، أشار تشاندوك إلى أن هاميلتون فقد السيطرة على سيارته بسبب اضطراب الهواء خلف ماكس فيرستابن، مؤكدًا أن راسل كان "الطرف البريء" بعدما ترك مساحة كافية للمنافسة. وكان هاميلتون قد تلقى عقوبة إضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه.

وزاد هذا الانسحاب من معاناة راسل خلال عطلة نهاية أسبوع محبطة، بعدما عانى من نقص غير مفسر في الأداء، وخسر ما يُقدر بنحو أربعة أعشار الثانية على المستقيمات. ويرى تشاندوك أن مرسيدس لا يمكنها السماح باستمرار هذا الوضع.

حيث قال: "لم يكن جورج في موقف ضعف من قبل، أليس كذلك؟ لقد كان السائق الأول في ويليامز طوال تلك السنوات، ثم كانت له الأفضلية على لويس عندما انضم إلى مرسيدس، لذا فهذه منطقة جديدة بالنسبة إليه".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن يعود ويطالب بإجابات واضحة من الناحية الهندسية. لقد أجرينا جميعًا محادثات هذا الأسبوع داخل الحلبة مع أشخاص من مرسيدس، والانطباع الذي خرجنا به هو أنهم لا يملكون تفسيرًا واضحًا".

وتابع: "لذلك عليهم العودة ودراسة كل البيانات التي جمعوها، واستغلال الأيام القليلة الفاصلة حتى سباق بودابست لتحليلها، لأنه لا يمكنه خوض سباق آخر وهو يعاني من هذا العجز في السرعة على المستقيمات".

وأكمل: "سيكون الأمر أشبه بخوض مبارزة بسيف وأنت تحمل قلم رصاص، ولا جدوى من ذلك. يجب أن يحصل على إجابة، وإذا كان ذلك يتطلب تغيير وحدة الطاقة، أو البطارية، أو أي مكون آخر حتى لو ترتب عليه عقوبة، فربما يتعين عليهم القيام بذلك لإزالة هذا الشك".

واختتم: "بالنسبة لأي سائق، الوصول إلى عطلة نهاية أسبوع وأنت تشك في الحزمة التي تمتلكها أو في سيارتك، أو تشعر بأنك لا تخوض منافسة عادلة، هو وضع سيئ للغاية. ولهذا سيبحث عن إجابات هندسية واضحة".